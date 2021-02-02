Tử vi Tân Sửu 2021: Những con giáp nên CHỜ THỜI, tránh đầu tư làm ăn kẻo 'tiền không cánh mà bay'

Tâm linh - Tử vi 02/02/2021 17:44

Theo tử vi Tân Sửu, những con giáp sau tránh đổ tiền hợp tác làm ăn kẻo khuynh gia bại sản, tiền bao nhiêu cũng hết, phút chốc tan cửa nát nhà.

Tuổi Tuất

Năm Tân Sửu sẽ là năm kém tài kém lộc với con giáp này. Tiền bạc đã làm ra khó khăn, chật vật nhưng lại có nhiều khoản phải chi tiêu nên tiền bao nhiêu rồi cũng hết.

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Tuổi Tuất chật vật về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, công việc của con giáp này cũng trắc trở, giẫm chân tại chỗ bởi may mắn chưa mỉm cười với họ. Vì vậy, tốt nhất, người tuổi Tuất không nên hùn tiền kinh doanh, cũng như tự thực hiện các dự án lớn trong năm nay tránh để tiền bạc không cánh mà bay.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vừa trải qua một năm không mấy may mắn, vận đen kéo dài sang cả năm Tân Sửu này.

Năm nay, họ cũng khó mà làm giàu được vì mọi điều không được suôn sẻ thuận lợi, nhiều khó khăn bủa vây. Tốt nhất, con giáp này nên ngồi im chờ thời.

Người tuổi Dậu cần bình tĩnh, tránh vì cái lợi trước mắt bởi chỉ cần cố gắng vượt qua giai đoạn này thôi, điềm may sẽ lại đến với họ, mọi gian nan rồi sẽ qua.

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Tuổi Dậu hao tài tốn của trong năm Tân Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Năm nay là năm tuổi của người tuổi Sửu nên đương nhiên khó khăn không phải là ít. Tiền bạc như lao đầu đi xuống vực thẳm. Chưa kể, con giáp này còn có thể gặp phải vấn đề về sức khỏe nên hết sức cẩn thận để tránh ốm đau bệnh tật, hao tốn tiền của.

Tuy vậy, người tuổi Sửu không được chán nản, bi quan, mà cần tỉnh táo để tránh kẻ xấu lừa gạt, không nên tin những lời nịnh bợ để hạn chế tối đa vận xui.

Tuổi Ngọ

Con giáp này không nên thực hiện các dự án đầu tư lớn trong năm Tân Sửu bởi nguy cơ đổ vỡ là rất lớn. Do đó, nếu có nhiều tiền thì bạn hãy giữ chặt lấy, gửi tiết kiệm, đồng thời dành thời gian tu luyện, nâng cao kiến thức cho bản thân và chờ thời để tỏa sáng.

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Tuổi Ngọ long đong, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ cũng sẽ có một năm vất vả phải chạy ngược chạy xuôi, việc này chưa xong lại phải lo việc khác. Theo tử vi Tân Sửu, đến cuối năm này, may mắn lại sẽ mỉm cười với con giáp này nên bạn có thể yên tâm nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc. 

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