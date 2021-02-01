Hai tuần trước Tết, những con giáp này cần đề phòng kẻ xấu mưu mô 'làm phản', khiến tiền bạc kiệt quệ

Tâm linh - Tử vi 01/02/2021 15:27

Những con giáp sau phải cẩn thận để tránh gặp kẻ xấu cố ý hãm hại, có thể khiến bạn kiệt quệ về tài chính. Không để bị tiểu nhân qua mặt, bạn sẽ đích thực là con giáp may mắn trong những ngày cuối năm này.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vừa trải qua một thời gian dài gặp khó khăn cả về tiền bạc và công việc. Tuy nhiên, bạn đừng vì vậy mà nản lòng bởi từ năm sau, mọi việc thuận lợi, tiền nong và sức khỏe dồi dào sẽ đến với bạn.

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Nhiều kẻ xấu rình rập quanh người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi xởi lởi, dễ tính, sống phóng khoáng nên không tránh khỏi việc bị kẻ xấu lợi dụng, rình rập vây quanh.

Bạn nên hết sức cẩn thận nếu được ai đó mời gọi chung tiền kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư; cần tránh xa các cuộc nhậu nhẹt rượu chè vừa lãng phí tiền vừa có hại cho sức khỏe; tỉnh táo trước yêu cầu giúp đỡ của bạn bè hay người thân ở xa...

Trước khi đưa ra một quyết định gì, con giáp này cần tính toán kỹ càng, không vội vàng, tránh vừa mất tiền lại vừa mang buồn khổ về mình.

Tuổi Mão

Cuối năm 2020 là thời kỳ bước ngoặt của con giáp này. Họ có sự thay đổi bất ngờ có thể là công việc, nơi ở… theo hướng tốt đẹp hơn. Điều này không tránh khỏi việc họ bị kẻ xấu nhòm ngó, ghen ăn tức ở, có thể là đồng nghiệp, bạn làm ăn…

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Người tuổi Mão hết sức cẩn thận trong công việc làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, người tuổi Mão phải hết sức đề phòng kẻ tiểu nhân, tránh công việc bị ngáng trở, tránh những sai phạm dính dáng tới pháp luật có thể là kiện tụng, tranh chấp khiến phải ra tòa.

Trước khi quyết định hợp tác làm ăn với đối tác, con giáp này cần nhờ sự tư vấn của những người hiểu biết như luật sư, đồng thời phải nắm vững các quy định của pháp luật, không vội vàng vì đồng tiền mà làm khổ bản thân và gia đình.

Tuổi Thìn

Trong suốt năm qua đây là con giáp may mắn, nhưng trong giai đoạn trước khi bước qua năm Tân Sửu 2021 này vận may lại bỏ rơi họ.

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Không nên vì cái lợi trước mắt mà ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu bền - Ảnh minh họa: Internet

Thật không may bởi họ có thể gặp kẻ tiểu nhân khiến công việc gặp trắc trở, thậm chí vướng cả vào vòng lao lý. Chưa kể, họ còn "gặp hạn" từ những lời thị phi của kẻ xấu, có thể những kẻ này sẽ tung tin xấu thất thiệt gây ảnh đến danh dự của họ.

Năm hết Tết đến, con giáp này cần cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, không để người khác hiểu sai, hiểu nhầm; trong công việc làm ăn, cần tránh vì cái lợi trước mắt mà có thể làm sụp đổ cả cơ đồ và sự nghiệp tốt đẹp của bạn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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