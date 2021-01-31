Đúng ngày 27 Tết âm lịch, 3 con giáp 'tình bể bình', thần tình yêu đập cửa, chỉ cần ngồi chờ tin vui

Tâm linh - Tử vi 31/01/2021 20:51

Dưới đây là những con giáp may mắn trong những ngày cuối năm sắp tới, tin vui bất ngờ đến với họ, chuyện tình cảm tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Tuổi Tý

Tháng Chạp mang lại nhiều niềm vui cho người tuổi Tý. Càng về những ngày cuối năm, niềm vui càng được nhân đôi, may mắn bất ngờ ập đến. Con giáp này sau nhiều ngày tháng long đong vất vả trong chuyện tình cảm, giờ chỉ cần ngồi chờ đón tin vui.

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Người tuổi Tý sẽ đón nhận nhiều niềm vui trong những ngày cuối năm này - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của người tuổi Tý được sao quý chiếu mệnh nên tiến triển tốt đẹp. Cặp đôi nhanh chóng chấm dứt những ngày tháng cô đơn, buồn tẻ để bước sang những tháng ngày tươi đẹp viên mãn. 

Tiền bạc của họ cũng đầy túi, đầy két, dư dả bất ngờ. Công việc thuận lợi, không vướng nợ nần, lộc tài cứ tự động tìm đường chạy về, khiến con giáp này tha hồ tận hưởng.

Tuổi Mùi

Một cái đám cưới như mơ đang chờ đón những người tuổi Mùi. Tình yêu của họ đã đến thời kỳ chín muồi, mọi khó khăn thách thức đều được họ cùng nắm tay nhau vượt qua và chiến thắng tất cả. Ngay cả những người độc thân cũng nhanh chóng tìm được một nửa còn lại. Người có gia đình thì hạnh phúc ấm êm.

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Vận may liên tiếp đến với con giáp tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Vận may liên tiếp đến với con giáp này không chỉ trong chuyện tình yêu, mà trong công việc, thành công cũng vượt trội. Họ được đồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ, yêu thương, quý mến. Sếp trọng dụng, nâng đỡ. Đây là con giáp may mắn, hạnh phúc vẹn tròn trong những ngày cuối năm này.

Tuổi Thìn

Thần tình yêu tìm đến gõ cửa căn nhà của những con giáp này, liên tiếp mang đến tin vui. Nếu chỉ tháng trước thôi, những người tuổi Thìn còn cô đơn trong tình yêu, bị một nửa bỏ rơi hoặc vì hoàn cảnh mà mỗi người một phương, thì chỉ một tuần nữa thôi, tình yêu sẽ mỉm cười với họ.

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Con giáp tuổi Thìn chung thủy trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Trải qua một giai đoạn khó khăn, trắc trở, cuối cùng hai người mới hiểu được nhau. Họ đã tìm được tiếng nói chung và sự đồng điệu từ suy nghĩ, đến hành động và giờ không gì có thể chia cắt hay cản trở tình cảm của hai người được nữa.

Người tuổi Thìn thủy chung, son sắt, nên tình yêu của họ sẽ càng ngày càng đẹp lên mà thôi.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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