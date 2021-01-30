'Yêu' đêm giao thừa, tại sao không? Tiết lộ những bí mật quan trọng để các cặp đôi có cái kết viên mãn

Ngày nay, quan niệm đã khác rồi. Thời hiện đại, các cặp đôi không quá nặng nề trong tư tưởng, họ sống tự nhiên và thoải mái, nên "chuyện ấy" có xảy ra cũng là điều hết sức bình thường.

Theo quan niệm của người xưa, "chuyện ấy" tuyệt đối không nên diễn ra vào đêm giao thừa. Điều này xuất phát từ suy nghĩ từ ngàn xưa, năm mới, con người phải giữ thân thể sạch sẽ, tránh chuyện phàm tục, nhằm kéo tài, kéo lộc về nhà.

Không làm "chuyện ấy" khi cơ thể quá mệt mỏi

Tuy nhiên, để "cuộc yêu" thật viên mãn trong những giờ phút đầu tiên của năm mới, các cặp đôi cần lưu ý những điều sau:

Sau mấy ngày chuẩn bị Tết chạy ngược chạy xuôi, chị em cũng đã mệt nhoài rồi. Nếu cơ thể rã rời và mỏi mệt, tốt nhất bạn nên nghỉ ngơi mà thôi.

Hoạt động tình dục sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, khiến cơ thể càng suy yếu hơn. Vì vậy, nếu cứ nhất quyết phải "vào cuộc" thì bạn có thể khiến "chuyện ấy" rơi vào thê thảm.

Không nên quan hệ tình dục khi đã có hơi men - Ảnh minh họa: Internet

Không nên quan hệ khi đã có hơi men

Rượu, bia sẽ làm cho bạn không còn tỉnh táo và minh mẫn, cơ thể rơi vào trạng thái uể oải, mất hưng phấn và ham muốn, vì vậy cảm xúc khó sẽ thăng hoa.

Không ép đối phương nếu họ không muốn

Hai người cùng vui vẻ, thoải mái mới là điều quan trọng nhất. Nếu một trong hai người vì quá mệt mỏi không muốn tham gia cuộc vui thì một nửa kia cũng đừng ép uổng, yêu cầu thêm. Điều này có thể khiến đối phương rơi vào trạng thái bực tức, cáu kỉnh, cảm thấy mình không được yêu thương và trân trọng.

Năm mới, tâm trạng của hai người phải luôn thoải mái, an vui thì hạnh phúc gia đình mới tràn trề được.

Cơ thể mệt mỏi ảnh hưởng rất nhiều đến "chuyện ấy" - Ảnh minh họa: Internet

Không làm "chuyện ấy" khi quá khuya

Cơ thể của con người có nhịp sinh học nhất định. Về khuya, nếu làm "chuyện ấy", nhịp sinh học bị đảo lộn, cơ thể không quen với hoạt động sẽ rơi vào trạng thái rã rời, rất khó để có cái kết viên mãn.

Do đó, nếu bạn ép bắt buộc cơ thể phải "yêu" lúc này, chính bạn sẽ đẩy "chuyện ấy" đêm giao thừa của mình vào bi thảm.