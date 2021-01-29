Ngán ngẩm với lương thưởng Tết, tôi bày mưu cùng chồng lập 'ba kế hoạch' bí mật này, Tết lại sang chảnh chẳng kém ai

Tâm sự gia đình 29/01/2021 22:12

Thưởng Tết Tân Sửu này của gia đình ít ỏi hơn những năm trước. Tiền không nhiều, nhưng không phải vậy mà Tết này vợ chồng tôi không vui các mẹ nhé.

Hai vợ chồng tôi là công nhân, bình thường lương tháng đã ít, năm nay lại bị ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty làm ăn thua lỗ khó khăn, lương công nhân vì vậy mà ít hẳn đi. Thưởng Tết chắc chẳng còn gì mà nói nữa rồi.

Đã thế, năm qua tôi lại phải nghỉ việc ở nhà vài tháng do hàng công ty không xuất đi được, tồn đọng nhiều, công nhân dư thừa.

Tình hình này biết làm sao được đây.

Mấy ngày giáp Tết, vợ chồng tôi căng thẳng bàn tính, cả đêm mất ngủ. Nhưng rồi cái khó nó ló cái khôn. Nhà giàu ăn Tết kiểu nhà giàu, còn người nghèo lại ăn Tết kiểu người nghèo vậy. 

thuong tet tan suu

Sau một thời gian suy tính, hai vợ chồng cùng lên kế hoạch bí mật với ba danh sách đặc biệt, hết sức chi tiết và cặn kẽ.

Danh sách thứ nhất, bao gồm tất cả những thứ mà tôi cần mua sắm cho Tết như đồ dâng hương, đồ tiếp khách, bánh kẹo, tiền biếu ông bà nội ngoại, tiền mừng tuổi...

Thực phẩm chúng tôi đều đồng ý là sẽ mua ít thôi nhưng phải ngon một chút. Giờ mọi người thường không ăn nhiều, ăn ít mà chất lượng sẽ tốt hơn. Tôi và chồng đều tâm niệm vậy.

Danh sách thứ hai của vợ chồng tôi có tên gọi "Danh mục được tài trợ". Cũng chẳng có gì nhiều đâu các mẹ, danh mục chỉ đơn giản như:

"Bánh chưng: Bà ngoại nấu cho 3 cặp

Thịt lợn: Bà nội cho 3 kg

Rau: Chị gái trồng biếu 3kg

Gà: Em gái nuôi tặng 2 con

Trái cây: Ông nội cho 10 quả do nhà trồng..."

Xem qua cũng thấy cái Tết của chúng tôi tươm tươm rồi đấy chứ, đầy đủ chả thiếu gì. Năm nay vậy thôi, chứ sang năm có tiền tôi chắc chắn cũng sẽ biếu quà lại cho tất cả mọi người.

Còn một danh sách nữa, tôi hỏi chồng có nên công bố ra không? Chồng tôi bảo cứ nói ra cho mọi người học theo. Thôi tôi chia sẻ luôn để mọi người đỡ thắc mắc. Đây là lịch Tết của vợ chồng tôi: 

"Mùng Một Tết: Chúc nhà bà nội đến tối về.

Mùng Hai Tết: Chúc tết nhà bà ngoại đến tối.

Mùng Ba: Sáng đến nhà chị gái chồng, chiều đến nhà chị gái tôi.

Mùng Bốn: Cà phê, ngủ nghỉ, check in, chụp ảnh.

Mùng Năm: Đi làm".

Vậy là xong Tết rồi các mẹ. Thưởng Tết Tân Sửu dù ít nhưng chắc chắn chúng tôi chẳng thiếu thứ gì. Các bạn hãy học chiêu này của vợ chồng tôi đi, đảm bảo Tết gọn nhẹ lắm.

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