Tử vi Tân Sửu 2021: Top những CON GIÁP MAY MẮN hàng đầu, nếu cùng KẾT HỢP LÀM ĂN thì nghiệp lớn bất bại, tiền rơi chật két

Người tuổi Hợi nhiều tiền tài, nên nếu kết hợp làm ăn cùng họ, bạn cũng sẽ được thơm lây, có lộc theo không ít thì nhiều.

Người tuổi Hợi nhanh nhẹn, tâm lý, biết nắm bắt ý tứ của người khác nên việc ngoại giao và đàm phán của họ khá thuận lợi, luôn được đối tác tin tưởng và trọng dụng. Vì vậy, bạn hãy tận dụng lợi thế này của họ để công việc làm ăn suôn sẻ, thành công tốt đẹp.

Người tuổi Tý nổi tiếng bởi sự lanh lợi, nhanh trí, biết nắm bắt thời cơ, luôn sáng tạo trong công việc. Nên nếu bạn đồng hành kế bên là người tuổi Tý thì bạn yên tâm nhé, bởi họ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn. Khi tin tưởng giao cho họ việc gì thì bạn hoàn toàn yên tâm vì con giáp này có khả năng xoay sở tài ba, "đầu xuôi đuôi lọt".

Tuổi Dậu: Hết mình vì công việc

Những con giáp tuổi Dậu luôn sống thật tâm, thủy chung, không bao giờ "lừa thầy, phản bạn". Họ luôn sống hết mình, tận tụy vì công việc, không nề hà, không ngại khó ngại khổ. Đây là ưu điểm đáng quý của người tuổi Dậu mà không phải con giáp nào cũng có được.

Người tuổi Dậu chăm chỉ và cần mẫn - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp làm ăn cùng người tuổi Dậu, công việc của bạn sẽ vững chắc như kiềng 3 chân, chẳng gì có thể lung lay. Vì vậy mà thành công ắt sẽ đến, lộc tài trụ lại, công việc viên mãn vô cùng.

Tuổi Thìn: Bạo dạn, phá cách

Nếu bạn cần một người thông minh và sáng tạo, đặc biệt với các công việc liên quan đến nghệ thuật, thì hãy kết hợp với người tuổi Thìn. Đây cũng là một con giáp may mắn trong năm Tân Sửu này.

Người tuổi Thìn thích hợp với những công việc mang tính nghệ thuật - Ảnh minh họa: Internet

Những con giáp tuổi Thìn nổi tiếng bởi tình tình phóng khoáng, tham vọng lớn, luôn sâu sắc trong suy nghĩ và hành động. Họ sẽ là người đồng hành tuyệt vời của bạn trong những dự án sắp tới.

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