Còn chần chừ gì nữa, những con giáp này hãy LÊN XE HOA trong năm Tân Sửu, hạnh phúc vẹn tròn sẽ ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 27/01/2021 15:24

Theo tử vi Tân Sửu 2021, những con giáp nữ sau nên chuẩn bị lên xe hoa, bởi nếu bỏ lỡ, sẽ rất lâu nữa những ngày tháng tốt đẹp này mới đến với bạn.

Ất Hợi (1995)

Bạn nữ nào sinh năm Ất Hợi thì năm 2021 chính thời điểm vô cùng tốt để bạn lên xe hoa đó. Trong năm nay, tuổi này không bị phạm Kim lâu, lại được sao Thủy Diệu chiếu mệnh nên mọi điều may mắn và thuận lợi.

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Lấy chồng năm Tân Sửu 2021, các bạn nữ tuổi Ất Hợi sẽ có hạnh phúc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên chọn tháng 8, tháng 10 và tháng 12 âm lịch để về chung một nhà với chàng trai yêu thương, "song hỷ lâm môn", vợ chồng làm ăn tấn tới, phát tài phát lộc. Lễ cưới của bạn nên tránh tháng 4 và tháng 7 âm lịch, những tháng này xung khắc với tuổi Ất Hợi nên không có lợi cho bạn.

Quý Dậu (1993)

Năm 2021 là một năm vô cùng tốt đẹp với cô nàng nào tuổi Quý Dậu. Tuổi Dậu cần mẫn, chăm chỉ, gặp năm Tân Sửu như nắng hạn gặp mưa rào, mọi việc suôn sẻ, viên mãn.

Tháng 1, 3, 9 và 10 là những tháng đẹp và hợp mệnh, nên các nàng đừng bỏ qua nhé. Cuối năm nay, các nàng tuổi Dậu hãy yên tâm vì chắc chắn sẽ gặp được mối lương duyên vô cùng tốt đẹp, chồng thành đạt con ngoan, gia cảnh giàu sang phú quý.

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Năm Tân Sửu là năm vô cùng đẹp để các cô nàng Tân Mùi lên xe hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tân Mùi (1991)

Tuổi Mùi bản lĩnh, kiên cường và tự lập. Năm nay các cô nàng Tân Mùi đã đến tuổi lên xe hoa rồi. Năm Tân Sửu cũng năm đại cát, đại lợi cho người tuổi Mùi nên các bạn hãy nhanh chóng đưa ra quyết định cho mình.

Tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu 2021 được xem là tháng đẹp nhất để cưới chồng của các cô dâu sinh năm 1991. Con giáp may mắn này sẽ có cuộc sống viên mãn, con cháu đầy đàn, tiền hết lại có, mọi khó khăn nhanh chóng được hóa giải, hạnh phúc bền lâu.

Canh Ngọ (1990)

Gia đình hai họ đang chờ đám cưới như cổ tích của bạn mang mạng nữ Canh Ngọ. Bạn chẳng còn lý do gì để trì hoãn đám cưới nữa rồi và hãy lưu ý, tháng 2, tháng 12 là những tháng đẹp nhất nhé.

Theo tử vi Tân Sửu 2021, lên xe hoa năm nay, không kim lâu, không đại kỵ, những nàng tuổi Canh Ngọ sẽ có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc vẹn toàn, mọi điều như ý muốn.

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Bạn không nên chần chừ mà bỏ lỡ mối lương duyên của mình - Ảnh minh họa: Internet

Mậu Thìn (1988)

Vượt qua nhiều khó khăn và sóng gió, các cô gái tuổi Thìn mới tìm được tình yêu đích thực cho riêng mình. Bạn hãy nắm chặt lấy chàng trai ấy và cùng nhau vu quy trong những ngày đẹp nhất của năm nay. Tháng 9, tháng 10 được xem là đại cát, đại lợi, vì vậy bạn đừng bỏ lỡ nhé.

(*) Thông tin mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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