Hết năm rồi, nếu gặp 6 GIẤC MƠ báo hiệu ĐIỀM XẤU thì hãy hóa giải theo cách này, riêng giấc mơ cuối phải hết sức khéo léo kẻo 'tan cửa nát nhà'

Tâm linh - Tử vi 27/01/2021 12:16

Có nhiều giấc mơ vô tình nhưng là điềm báo xấu cho cuộc sống của bạn. Năm hết Tết đến, để thực sự là con giáp may mắn, bạn nên biết cách phòng tránh, hạn chế rủi ro để có cái Tết trọn vẹn niềm vui.

Mơ rụng răng

Đây là một giấc mơ xấu, báo hiệu nhiều rủi ro, bất trắc đang rình rập cuộc sống của bạn, cũng có thể là sự mất mát hay đổ vỡ, những điều bạn luôn muốn tránh thật xa.

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Mơ thấy rụng răng là giấc mơ xấu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn vừa trải qua giấc mơ này thì hãy kể ngay cho nhiều người biết để giấc mơ không còn linh ứng. Vận đen của bạn vì vậy mà giảm đi ít nhiều.

Mơ sinh nở

Sự sinh nở là niềm vui trong giấc mơ là điềm báo xui xẻo của thực tại. Nó báo hiệu bạn sắp mất một khoản tiền lớn. Vì vậy, bạn hãy chủ động hạn chế chi tiêu, tránh việc đầu tư để không phải rơi vào cảnh tiền mất tật mang, rước họa vào thân.

Mơ ăn đồ chay

Nếu mơ thấy giấc mơ này có nghĩa sắp tới bạn sẽ rơi vào cảnh phiền muộn bởi những lời thị phi. Do đó, muốn là con giáp may mắn thì bạn hãy tránh bị vạ miệng, ăn nói giữ gìn, khéo léo kẻo tai bay vạ gió, tự nhiên bị trách mắng mà không hiểu từ đâu. Cũng có thể đây là điềm báo bạn chuẩn bị rơi vào một cuộc tranh chấp, ẩu đả không mấy vui vẻ.

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Mơ thấy mình khỏa thân chứng tỏ bạn đang rất cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Mơ khỏa thân

Ai đó đang làm bạn tổn thương nặng nề trong lòng. Trái tim bạn đang rỉ máu. Bạn đang bơ vơ không biết bấu víu hay dựa dẫm vào ai cả. Nếu gặp giấc mơ này hãy tự nhủ lòng mình là sống thật bản lĩnh và nghị lực nhé. Mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua mà thôi.

Mơ bị truy đuổi

Những giấc mơ này thường khiến bạn mệt mỏi, bởi ngay cả khi đã tỉnh giấc, bạn vẫn còn nguyên cảm giác hoảng loạn, sợ hãi. Giấc mơ chứng minh rằng, bạn đang rất cô đơn và cần sự giúp đỡ. Do đó, bạn đừng ngại ngần lên tiếng với bạn bè và người thân, giãi bày lòng mình, biết đâu khó khăn sẽ được hóa giải. 

Mơ thấy nhà đổ sụp

Giấc mơ cho thấy tài lộc của bạn sắp bị hao tổn, thất thoát hoặc ai đó đang nghĩ cách chiếm dụng tiền của bạn. Bạn hãy cẩn thận với mọi lời vay mượn, giữ gìn tiền của, tránh bị móc túi hay mất cắp.

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Cẩn thận với con giáp thứ 13 nếu mơ thấy mình ăn mặc nhàu nát - Ảnh minh họa: Internet

Mơ thấy mình ăn mặc nhàu nát, cũ kỹ

Giấc mơ này báo hiệu có thể một nửa của bạn đang thay lòng đổi dạ, có thể anh ta đang ngoại tình, lừa dối bạn. Nếu có giấc mơ này, bạn hãy bình tĩnh và khôn khéo để tìm hiểu và chấn chỉnh lại họ bạn nhé. Nếu là tình yêu thực sự thì họ sẽ về bên bạn mà thôi.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

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