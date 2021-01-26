Chọn vợ, hãy xem phụ nữ nào có nét tướng này, trời sinh là ‘mệnh phụ phu nhân’, một đời vinh hoa phú quý

Nếu có hàm răng trắng và đều, khi cười không hở lợi, nét cười tự nhiên, quyến rũ thì xin chúc mừng bạn. Về cơ bản, những người phụ nữ này luôn dồi dào tài lộc, lấy chồng sẽ phù trợ cho chồng ăn nên làm ra, thăng quan tiến chức.

Cuộc đời của con giáp may mắn này luôn có nhiều điềm tốt, dù bất luận khó khăn thế nào cũng được hóa giải dễ dàng.

Vầng trán cao, rộng, cong tròn, mịn màng chứng tỏ đây là một cô nàng vô cùng thông minh, trí tuệ hơn người. Theo quan niệm của người xưa, những cô gái như vậy sẽ có quyền thế, phong thái khác người, chắc chắn sẽ thuộc về nơi hào môn sang trọng.

Họ cũng sẽ là người vô cùng khéo léo, nhanh nhạy, thu vén vẹn toàn mọi việc, biết cách đối nhân xử thế trong cuộc sống. Vì vậy các chàng trai có thể hoàn toàn yên tâm phát triển sự nghiệp nếu sở hữu được họ.

Gò má tròn đầy chính là dấu hiệu của người phụ nữ giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Tai dày và to

Đây sẽ là những cô nàng có quý tướng. Tài lộc tự nhiên đến với họ mà không cần phải bon chen vất vả gì. Ngoài ra, nếu được sở hữu đôi tai này, phụ nữ thường có tâm tính hiền hậu, sống chân thật không giả dối, dễ dàng chiếm được tình cảm của nhiều người. Hậu vận của họ vì vậy mà vô cùng tốt đẹp, ít ai bì kịp.

Gò má đầy đặn

Phụ nữ tối kỵ có gò má cao, da vùng gò má khô sạm, cuộc đời chắc chắn nhiều truân chuyên vất vả. Tốt nhất, các cô nàng có gò má tròn, da vùng má căng bóng mịn màng, khuôn mặt đầy đặn nở đều là dấu hiệu của một cuộc đời giàu có và viên mãn.

Đôi môi đầy đặn

Một đôi môi căng mịn, đầy đặn, trên dưới đều nhau, ấy chính là dấu hiệu của vinh hoa, phú quý. Phụ nữ hãy chăm sóc đôi môi tránh để khô ráp, nứt nẻ, nhợt nhạt, tướng mặt vì thế mà cũng trở nên xấu đi, tài lộc khó tụ.

Phụ nữ sở hữu chiếc cằm tròn đầy sẽ sống trường thọ - Ảnh minh họa: Internet

Cằm tròn trịa

Cằm V-line khiến các cô nàng xinh đẹp và hiện đại, nhưng cằm tròn đầy, nhiều thịt, xương quai hàm rõ ràng lại mới là quý tướng bạn nhé. Một chiếc cằm đẹp còn là dấu hiệu của sức khỏe và sự trường thọ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm