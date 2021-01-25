Đám cưới ‘khủng’ ở Ninh Bình: Có gì đặc biệt mà dân tình xôn xao đến vậy?

Xã hội 25/01/2021 17:55

Cộng đồng mạng vừa được phen “hú hồn” trước đám cưới khủng của con một đại gia tại thành phố Ninh Bình. Nhiều chi tiết trong đám cưới vừa được tiết lộ khiến không ít người ngã gục trước độ sang trọng có một không hai.

Đám cưới được diễn ra ngay tại tòa lâu đài sang trọng nhất ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình, cũng là cơ ngơi hàng nghìn tỉ của gia đình chú rể.

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Tòa lâu đài được trang hoàng hoàng tráng trong ngày cưới của con trai gia chủ. Ảnh: FB

Tòa lâu đài của gia đình chú rể mang tên Thành Thắng. Đây là tên của hai con trai vị đại gia sở hữu tòa lâu đài ghép lại. Riêng số lượng đồ sộ hoa tươi trang trí cho đám cưới đã khiến dân tình kinh ngạc về sự chịu chơi của cặp đôi này.

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Hệ thống đèn chiếu sáng khiến tòa lâu đài như trong truyện cổ tích, khiến không gian lộng lẫy vô cùng - Ảnh: FB
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Bên trong không gian xa hoa của tiệc cưới - Ảnh: FB
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Không gian tiệc cưới được trang hoàng với màu trắng là màu chủ đạo, khiến cả khán phòng toát lên sự trang trọng nhưng không kém phần trẻ trung - Ảnh: FB
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Sự giàu có toát lên từ nội thất bên trong tòa lâu đài - Ảnh: FB
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Thực đơn đắt đỏ, xa xỉ với rượu vang, tôm hùm và cá hồi Nauy - Ảnh: FB

Dù không được tiết lộ nhưng chắc chắn chi phí của đám cưới không hề nhỏ.

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Đám cưới có sự góp mặt của ca sĩ Cẩm Ly - Quốc Đại - Ảnh: FB

Được biết, tòa lâu đài của gia đình chú rể trong đám cưới "khủng" này được xây dựng trong ba năm mới hoàn thành, nhiều phần được dát vàng, diện tích mặt sàn khoảng 2.000 m2, quy mô khách chứa lên tới 300 người. 

Bố chú rể chính là đại gia nổi tiếng ở Ninh Bình trong lĩnh vực xi măng, doanh nhân Đỗ Văn Tiến.

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