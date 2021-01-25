Phụ nữ à, nếu muốn cuộc đời giàu sang thì lấy chồng cần tránh xa các nét tướng đại kỵ sau

Tâm linh - Tử vi 25/01/2021 15:01

Nhiều chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại phần nào thể hiện rõ về tính cách, cũng như hậu vận người đàn ông. Phụ nữ tinh ý thì cần tránh xa đàn ông có các nét tướng đại kỵ để có thể hưởng cuộc đời giàu sang, phú quý.

Mắt

Cần tránh những người đàn ông mà đôi mắt có các đặc điểm sau: mắt ti hí, mà dân gian còn hay gọi là “mắt lươn”; mắt to mắt nhỏ; mắt có lòng trắng nhiều hơn lòng đen; mắt lấm la lấm lét ngó trước nhìn sau, ít nhìn chính diện.

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Phụ nữ cần tránh xa đàn ông có các nét tướng đại kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là những nét tướng đại kỵ bởi những người đàn ông sở hữu những đôi mắt này thường không thành thật, trung thực, trong cuộc sống dễ là người “lừa thầy phản bạn”. Cuộc đời của họ vì vậy không có hậu, tiền tài có thể đến đấy rồi lại đi ngay.  

Do vậy nếu làm vợ những người đàn ông này, cuộc đời bạn sẽ gặp nhiều vất vả, khó khăn và chắc chắn anh ta sẽ không phải là chỗ dựa vững chắc cho bạn rồi.

Lông mày

Nếu lông mày mỏng và thưa, ngắn, người đàn ông này sẽ nghèo khổ cả đời, làm ăn khó khăn, chật vật, tiền tài không đọng lại.

Nếu lông mày rậm, mọc ngược, thì dễ là người đàn ông gian dối, tâm địa thấp hèn. Anh ta có thể sẵn sàng bỏ rơi bạn bất kể lúc nào, vì vậy hãy luôn thận trọng với những người này.

Tốt nhất, phụ nữ nên chọn những người đàn ông có lông mày dài, dày, hơi cong lên một chút ở phía đuôi.

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Nếu có lông mày đẹp thì hậu vận của người đàn ông sẽ tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Dáng đi

Người đàn ông lý tưởng sẽ là người có dáng đi lưng thẳng, phong độ, đĩnh đạc khoan thai, mắt nhìn phía trước. Còn người đàn ông tướng xấu sẽ luôn hấp tấp vội vàng, đi cúi mặt, lưng gù. Không ít người còn đi lúc lắc, xoay bên nọ bên kia, hoặc chân đi không bén đất, lật đà lật đật. Những dáng đi kiểu “rắn bò, sẻ nhảy” đã được người xưa nhận xét: Dù bất luận thế nào cũng vô cùng nghèo hèn.

Mũi

Nếu đàn ông có mũi nhỏ, thấp và hơi hếch thì cuộc đời sẽ không thể giàu có được. Tiền làm được bao nhiêu sẽ "rủ nhau" ra đi hết. Sở hữu kiểu mũi này, người đàn ông thường không biết giữ tiền, tiêu hoang phung phí. Anh sẽ có tâm lý sống ngày nào vui ngày ấy chứ không hề biết lo nghĩ cho cuộc sống tương lai của bản thân và gia đình mình. Nếu lấy một người vợ cũng thích tiêu xài nữa thì e rằng đến cuối đời gia đình này chẳng thể giàu có nổi.

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Phụ nữ cần tinh ý để lựa chọn người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tóc

Tóc vàng và quăn như râu ngô thường rất đẹp nhưng xét về nhân tướng học lại không hề tốt cho hậu vận. Những người đàn ông sở hữu mái tóc như vậy thường đào hoa, được nhiều phụ nữ bao quanh, tuy nhiên lại sẽ là sự phiền muộn với người vợ.

Còn nếu những người đàn ông nào có tóc cứng, khô và dài thì thường có tính cách khắc nghiệt, gia trưởng. Tiền bạc với họ cũng chẳng bao giờ dư dả.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tướng từ tâm mà sinh ra, nếu bạn quyết tâm tu tâm dưỡng tính thì tướng mạo cũng vì vậy mà đổi thay theo hướng tích cực, bất kể bạn là ai cũng sẽ trở thành "con giáp may mắn", phúc lộc đầy nhà.

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