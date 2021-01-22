Tết Tân Sửu 2021: Muốn hóa giải khó khăn, rước lộc đầy nhà, cần sửa ngay các nét tướng sau

Tâm linh - Tử vi 22/01/2021 14:24

Tướng từ tâm mà sinh ra, nếu bạn quyết tâm tu tâm dưỡng tính thì tướng mạo cũng vì vậy mà đổi thay theo hướng tích cực, bất kể bạn là ai cũng sẽ trở thành "con giáp may mắn", phúc lộc đầy nhà.

1. Sửa tướng ăn

Người cao sang có nếp ăn thanh tao, sang trọng, từ tốn. Người phàm phu ăn uống nhồm nhoàm, tục tĩu. Muốn vận khí cuộc đời thay đổi, bạn cần chú ý sửa tướng ăn của mình. Khi ăn dù bất luận thế nào bạn cũng phải ngẩng cao đầu, nhai kỹ, nhai chậm, khoan thai, giữ phong thái cao sang, lịch sự.

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Tướng người sẽ từ tâm mà ra - Ảnh minh họa: Internet

2. Sửa tướng ngồi

Ngồi thẳng lưng, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng vào người đối diện, khí chất của bạn sẽ thay đổi. Người xưa không phải ngẫu nhiên mà nói rằng: “Nam rung đùi nghèo, nữ rung đùi hèn". Người ngồi mà rung đùi có nghĩa là không tôn trọng người đối diện, phong thái không cao sang ắt đời sẽ nghèo hèn.

Do đó, bạn hãy để ý sửa dáng ngồi của mình. Nếu vẫn cố giữ dáng ngồi gù, khắc khổ thì chắc vận số của bạn không bao giờ tốt đẹp và không thể trở thành "con giáp may mắn" được rồi.

3. Sửa tướng ngủ

Nhiều người quan niệm ngủ sao cho thoải mái là được mà không hề biết rằng, dáng ngủ tác động rất lớn đến tài lộc của bạn. Nếu bạn có dáng ngủ co quắp, mắt mở, răng nghiến kêu thành tiếng thì hãy sửa ngay từ hôm nay bạn nhé.

Khi ngủ, hai chân nên duỗi thẳng, môi khẽ ngậm như mỉm cười thư thái, khi ấy người ta gọi là phúc tướng, vận khí dồi dào.

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Dáng ngồi đẹp và cao sang, ắt phúc lộc sẽ về với bạn - Ảnh minh họa: Internet

4. Sửa lời nói

Người nói lời hay ý đẹp, “nhả ngọc phun châu”, thì ắt tâm tính tốt đẹp, khí chất rạng ngời. Muốn thay đổi tài vận, bạn hãy lưu ý không nói tục nói bậy, không giận dữ quát mắng hay xem thường người khác, trước khi nói phải suy nghĩ chín chắn trước sau để tránh làm tổn thương người bên cạnh. Tâm an yên thì cuộc đời bạn chắc chắn bình yên rồi.

5. Sửa dáng đi 

"Rắn đi sẻ nhảy", bạn đã bao giờ nghe nói đến câu nói này chưa? Người mà đi lắc lư trái phải như rắn bò hay vội vàng như con chim sẻ nhảy thì đều được xem là xấu về tài lộc.

Tốt nhất bạn hãy tập đi đứng khoan thai, đĩnh đạc, vững chắc, không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm, thần thái ngút trời thì sao tiền tài không đến với bạn được chứ?

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Con người được sinh ra ở chốn hào môn sang trọng, khí chất sẽ ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

6. Sửa tính tình

Hãy mỉm cười và thân thiện với mọi người, sống bao dung và quan tâm đến người khác nhiều hơn, biết bỏ qua và tha thứ, yêu và trân quý cuộc sống nhiều hơn. Điều này được gọi là tướng tinh thần, ẩn sâu trong lớp bề ngoài của mỗi con người nên không dễ dàng trông thấy được.

Khi bạn duy trì một lối sống đẹp, bạn sẽ sống hướng thiện và tích cực hơn, khi đó bạn chỉ cần mở cửa là có thể đón phúc lộc đầy nhà.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

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