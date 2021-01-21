Biết chồng thích ‘cuộc yêu dài’, chị vợ xuất mấy ‘chiêu độc’, ai cũng nể và thán phục

Phụ nữ yêu 21/01/2021 16:56

Nếu chồng có sở thích đặc biệt với những “cuộc yêu dài” thì bạn hãy yên tâm nhé, bởi sẽ có những chiêu vô cùng đơn giản mà hiệu quả bất ngờ.

Hai vợ chồng chị Hiền đã lấy nhau được gần mười năm, có hai mặt con, nhưng đời sống tình dục vẫn mặn mà như thuở mới cưới. Chị Hiền là người chiều chồng lại tâm lý và khéo léo, nên biết chồng luôn thích “cuộc yêu dài”, chị đã tìm nhiều cách để kéo dài thời gian "lâm trận" của chồng, giúp chuyện chăn gối của hai vợ chồng thêm nồng nàn, hứng khởi.

Khi biết được 4 bí quyết đơn giản mà chị Hiền được chị tiết lộ, các chị em khác không khỏi thán phục.

cuoc yeu dai 1
Thay đổi chế độ ăn giúp chồng dài hơi hơn trong mỗi 'cuộc yêu' - Ảnh minh họa: Internet

1. Quan tâm đặc biệt đến chuyện ăn uống của chồng

Chị Hiền lập một chế độ ăn uống riêng cho ông xã. Chị đọc báo và được biết, có nhiều loại thức ăn bổ dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc bồi bổ sức khỏe sinh lý cho đấng mày râu như thịt bò, trứng, thịt gà… Vì vậy chị thường xuyên thay đổi khẩu phần ăn, vừa để chồng đỡ ngán, vừa đầy đủ các chất dinh dưỡng. Các loại quả mọng như cam, quýt hay nho đều được chị lưu ý mua về cho anh.

Đồng thời, chị cũng khuyên chồng hạn chế rượu, bia, cùng những chất kích thích có hại cho cơ thể.

cuoc yeu dai 2
Nên tạo khúc dạo đầu lãng mạn để có 'chuyện ấy' hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

2. Tập luyện thể thao cùng chồng

Biết anh bận bịu công việc, thời gian rảnh khá ít, nên chị Hiền thường tranh thủ rủ chồng tập luyện thể thao. Nếu chỉ tập tành một mình, anh thường ngại và lười, chủ yếu chỉ dành thời gian rảnh để xem ti vi và điện thoại. Vì vậy chị Hiền mặc dù đã tham gia một lớp học yoga vào buổi sáng, nhưng chiều nào cũng cùng  anh đi bộ. Có hai người, việc đi bộ trở nên hào hứng và vui vẻ với anh hơn.

Bài tập đi bộ tuy đơn giản nhưng có tác dụng giúp cho cánh đàn ông dẻo dai, bền bỉ, cải thiện nhịp thở, giúp tăng thời gian “yêu” hiệu quả.

3. Tạo khúc dạo đầu lãng mạn

Cảm xúc của cả hai người vô cùng quan trọng khi bước vào "cuộc yêu", tốt nhất nên tạo cho đối phương cảm xúc thoải mái, thư giãn. Một câu chuyện cười hay vài động tác massage nhẹ nhàng là những sự khởi đầu tốt đẹp để có thể có được các “cuộc yêu dài”.

Chị Hiền thường chọn mở những bản nhạc nhẹ nhàng và chọn một loại nước hoa mà anh thích để sử dụng. Những điều đơn giản vậy thôi nhưng theo chị hiệu quả vô cùng bất ngờ.

cuoc yeu dai
Người vợ cần chủ động, sáng tạo để tạo hứng khởi cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

4. Thay đổi tư thế khi quan hệ

Đây là cách để tạo sự mới mẻ khi "vào trận". Chị em cần chủ động để tránh sự nhàm chán, lặp đi lặp lại khi giữ nguyên một tư thế nào đó. Có một điều đặc biệt là trong “chuyện ấy” cánh đàn ông rất sự thích mới lạ. Do đó, người phụ nữ cần chủ động trong cách “yêu”, khéo léo và sáng tạo để cả hai vợ chồng có thể đạt đến những cảm xúc viên mãn nhất.

Những câu nói 'cấm kỵ' trên giường mà bạn không nên nói với bạn tình, đặc biệt câu thứ 2 sẽ khiến chồng 'tụt hứng' ngay lập tức

Những câu nói 'cấm kỵ' trên giường mà bạn không nên nói với bạn tình, đặc biệt câu thứ 2 sẽ khiến chồng 'tụt hứng' ngay lập tức

Trong “cuộc yêu” có những câu nói tưởng như vô tình nhưng thực ra lại vô cùng nguy hiểm, bởi nó có thể khiến cho người đàn ông của bạn bị "tụt hứng tình dục" và tổn thương sâu sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   cuộc yêu kéo dài cách kéo dài cuộc yêu kéo dài cuộc yêu

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 13 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này