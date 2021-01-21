Mẹ dặn con gái ngày cưới, sóng gió gì xảy ra cũng phải giữ 3 ĐIỀU này, điều cuối cùng khiến nhiều cô dâu rơi lệ

Con gái, đừng bao giờ con quên một việc trọng đại, đó chính là yêu thương và trân trọng bản thân mình.

Trân trọng bản thân, con hãy dành cho mình những điều tốt đẹp nhất. Mẹ không thích người ta nói rằng, phụ nữ là phải hy sinh vì chồng con. Nếu con hy sinh hết mình vì chồng con thì ai sẽ hy sinh cho con đây. Phụ nữ hãy dành cho mình một con đường lùi, đừng dâng hiến tất cả.

Yêu thương bản thân, con hãy biết cách chăm sóc, làm đẹp chính mình và đừng bao giờ tiếc tiền chi tiêu cho những việc đó. Không có người chồng nào thích một người vợ xuề xòa, cẩu thả, tóc tai bù xù, nên dù ở nhà hay đi chơi, con hãy để ý trang phục của mình. Mặc đẹp trước hết là chính cho con, sau đó sẽ là cho chồng con đó.

2. Hãy là người phụ nữ giàu tự trọng

Con hãy nhớ, đừng bao giờ để chồng hay gia đình nhà chồng thiếu tôn trọng con, dù điều đó chỉ thoáng qua trong một lời nói nào đó. Tích gió sẽ thành bão. Hôm nay họ nói con được một câu thì có chắc gì ngày mai họ sẽ không nói câu thứ hai, thứ ba. Do đó, ngoài việc cố gắng hoàn thiện bản thân, con cũng cần cho họ biết một điều: Đừng bao giờ tỏ ra thiếu tôn trọng với con.

Hãy là người phụ nữ giàu lòng tự trọng con gái nhé - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ biết, sẽ có lúc cuộc sống cơm áo gạo tiền bủa vây con, nhưng đừng bao giờ con chìm trong biển đời đó, bởi tiền không bao giờ là tất cả. Người phụ nữ tự trọng đôi lúc phải quên tiền và danh lợi để sống thực sự khí chất.

3. Nếu cần một chỗ dựa, hãy trở về với mẹ

Nếu quá khổ đau, con đừng chịu đựng một mình nhé. Khi con đã cố hết mình nhưng mọi con đường là ngõ cụt, thì con hãy nhớ, vòng tay ấm áp của mẹ và cha vẫn đang chờ con. Ngôi nhà mình luôn mở cửa chờ con. Căn phòng của con mẹ luôn để đó. Đồ đạc vẫn nguyên như ngày con đi lấy chồng. Cuộc sống sẽ còn rất nhiều điều chờ con phía trước. Hôn nhân chưa bao giờ là tất cả đâu con.

Cửa nhà mình luôn mở chờ con - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ đã từng dạy con, phụ nữ sinh ra là phải được yêu thương. Nếu tình yêu của chồng dành cho con không đủ lớn, thì con hãy tìm cách mở rộng trái tim và nới vòng tay của anh ta ra nhé.

Hãy an nhiên bước tiếp cuộc đời. Hạnh phúc của con do chính con định đoạt mà thôi. Ngày cưới, mẹ chúc con một đời bình an.