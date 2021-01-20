Chồng đưa ít tiền mua sắm Tết, vợ đảm làm chồng kinh ngạc nhờ 4 bí quyết 'siêu đơn giản' sau

Nhiều chị em tất bật mua sắm khiến Tết chưa đến mà người đã mệt nhoài. Tủ lạnh chật cứng nhưng điểm danh thì nhiều loại thực phẩm vẫn chưa được mua.

Ngày Tết, hàng hóa tràn lan, danh mục mua sắm dài dằng dặc, nhiều cô vợ loay hoay không biết mua gì trước mua gì sau, rồi mua loại nào, thương hiệu gì để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

Vậy để mua đúng, mua đủ, không dư thừa lãng phí trong mấy ngày Tết theo đúng tinh thần “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, các mẹ nên lưu ý các chiêu sau:

Danh sách này càng cụ thể, càng chi tiết càng có lợi cho bạn. Ví dụ, giò sẽ mua mấy cái, bánh chưng bao nhiêu chiếc, đồ khô và đồ tươi sống sẽ mua khối lượng bao nhiêu? Việc này, đôi khi, sẽ làm bạn có cảm giác nhàm chán và mất nhiều thời gian, tuy nhiên lại giúp bạn tiết kiệm được tiền bạc kha khá đấy.

Có kế hoạch mua sắm cụ thể, bạn sẽ luôn chủ động chi tiêu và chắc chắn không bị thiếu sót món hàng nào.

2. Đừng ham mua hàng rẻ

"Tiền nào của nấy", bạn nên nhớ, câu nói này không lúc nào lỗi thời. Đừng thấy các cửa hàng tung các chiêu khuyến mãi, hay hạ giá mặt hàng nào đó mà bạn vui mừng vội vàng mua về.

Phần lớn trong danh sách các mặt hàng Tết sẽ là hàng thực phẩm mà bạn cần chuẩn bị trước để bảo quản trong tủ lạnh, có thể vài ngày sau mới sử dụng tới. Dó đó, các mẹ hãy cố gắng chọn thực phẩm tươi, ngon, hạn sử dụng còn dài và đặc biệt, nên chọn mua ở những cửa hàng uy tín để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Không nên mua sắm Tết quá nhiều gây lãng phí - Ảnh minh họa: Internet

3. Không nên mua quá nhiều

Ngày 30 Tết, chợ gần nhà bạn sẽ họp phiên cuối cùng của năm. Nhưng đến sáng mùng 2 hoặc mùng 3 Tết thôi, chợ hoặc các siêu thị đã hoạt động trở lại. Do đó, các gia đình không nhất thiết bạn phải chuẩn bị quá nhiều thực phẩm mà nên tính toán mua để sử dụng đủ trong 3 ngày Tết.

Ngày nay cuộc sống đã đủ đầy hơn, ngày thường thịt cá cũng đầy mâm nên nhu cầu ăn uống mấy ngày Tết của các gia đình cũng không còn nhiều như trước nữa. Rất nhiều gia đình lâm vào cảnh dở khóc dở cười, bởi sau Tết đồ ăn đông lạnh còn quá nhiều, bỏ đi thì tiếc nên phải cố gắng ăn, vừa không ngon vừa nhanh ngán.

Lựa chọn thực phẩm phù hợp với túi tiền của mình - Ảnh minh họa: Internet

4. “Liệu cơm gắp mắm”

Để phục vụ nhu cầu Tết, bánh kẹo hay trái cây đều vô cùng phong phú và đa dạng, hàng trong nước hay hàng nhập khẩu từ nước ngoài đều đủ chủng loại cho chị em lựa chọn. Tuy nhiên, các mẹ cần lưu ý bởi giá cả khác nhau một trời một vực nên hãy "ngắm" túi tiền của mình trước khi quyết định chi tiêu, “liệu cơm gắp mắm” để làm sao có thể mua sắm Tết hợp lý và đủ đầy nhất.