Lần đầu ăn Tết quê chồng, nàng dâu đừng quên bỏ túi 6 'bảo bối' này, mẹ chồng sẽ 'quý ra mặt'

Chắc hẳn nàng dâu nào cũng không khỏi bỡ ngỡ và lạ lẫm nếu là lần đầu đón Tết nơi quê chồng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, lại là Tết đầu tiên không có cha, mẹ bên cạnh nên "ải cực" không hề nhỏ đâu các bạn. Tuy nhiên, thay vì quá lo lắng, bạn hãy thuộc lòng những lời khuyên sau, đảm bảo cả gia đình nhà chồng sẽ dành cho bạn những tình cảm đặc biệt.

Đặc biệt, khi gặp người quen hay bạn bè của bố mẹ chồng, hãy mạnh dạn chào hỏi nhé. Đôi khi chỉ câu chào, nụ cười của bạn thôi, mẹ chồng bạn cũng “mát ruột mát gan" đấy.

Dù bạn không phải là người nói nhiều nhưng hãy cố gắng giao tiếp với mọi người trong gia đình nhà chồng nhiều nhất có thể, bằng cách tham gia các câu chuyện trong bữa ăn, trong lúc uống trà đông đủ và mạnh dạn bày tỏ quan niệm riêng. Mục đích là để xóa nhòa cảm giác xa lạ những ngày đầu mới về và đương nhiên bạn sẽ thấy tự nhiên và gần gũi hơn.

Nên học “tủ” vài món ăn

Nếu bạn không có tài nấu ăn, thì hãy cố gắng học "tủ" ít nhất ba món nhé. Đây sẽ là bảo bối để nếu cần thiết bạn mang ra thể hiện, nhằm ghi điểm với nhà chồng. Còn bí quá, muốn nấu món gì bạn hãy nhờ trợ giúp của chị “Google” nhé. Nếu có video hướng dẫn, hãy làm theo thật chi tiết.

Khẩu vị của mỗi gia đình có thể khác nhau, bạn hãy tinh ý một chút để món ăn vừa vị.

Đừng cố tranh luận với chồng nếu không cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Đừng "múa rìu qua mắt thợ"

Có thể bạn biết nhưng đừng tỏ ra mình giỏi. Bạn nên tránh việc để mọi người nghĩ bạn còn nhiều khuyết điểm nhưng cũng đừng chứng tỏ mình giỏi giang, tài ba. Giữ cho mình đức tính khiêm tốn, bạn sẽ thích nghi với hoàn cảnh tốt hơn.

Im lặng khi cần thiết

Cần tránh cãi vã lại ai đó. Mọi ý kiến bạn cần trình bày khéo léo với mẹ chồng, có thể đi kèm các từ: "Con nghĩ là...", "Theo con...", "Hay là...", v.v… Như vậy bạn sẽ dễ tạo thiện cảm với mọi người trong gia đình. Đồng thời mẹ chồng sẽ nghĩ bạn là người hiểu chuyện, biết trên, biết dưới, ắt sẽ quý bạn hơn nhiều.

Không cố tình tranh luận với luận với chồng

Bạn thử nghĩ xem, chồng bạn chính là sợi dây duy nhất để kết nối bạn cùng gia đình chồng. Nếu sợi dây ấy bị đứt đi, bạn sẽ thấy mình bơ vơ không còn gì bấu víu. Do đó, bạn cần tuyệt đối tránh những tranh luận và cãi vã với chồng trong những mấy ngày Tết.

Trang phục phù hợp

Ngày Tết, ăn mặc đẹp là nhu cầu của mọi người. Tuy nhiên, bạn cần làm sao để mình mặc đẹp nhưng không nên quá đối lập với những người xung quanh. Tốt nhất, bạn nên chuẩn bị những trang phục trang nhã, lịch sự để đi thăm hỏi họ hàng gia đình chồng, tránh xuề xòa hay quá nhạy cảm.

Nấu ăn ngon luôn là lợi thế để bạn ghi điểm với nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet

Những lời khuyên trên đây hy vọng sẽ là những "bảo bối" giúp các nàng dâu trẻ có thể dễ dàng vượt qua trở ngại trong những ngày làm dâu tại quê chồng sắp tới.

Các bạn cũng cần nhớ, không phải chỉ với gia đình nhà chồng mà với bất kỳ một người nào cũng vậy, sự chân thành của trái tim bạn luôn là điều quan trọng nhất. Hãy luôn mang nó đến với mọi hành động và lời nói của mình thì bà mẹ chồng nào cũng phải "đổ" mà thôi.