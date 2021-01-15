Đàn bà khi yêu: Truy tìm quá khứ của chồng, bạn đang tự ‘đào mồ’ cho cuộc hôn nhân của mình

Chuyện vợ chồng 15/01/2021 14:37

Bước vào hôn nhân tức là hai người đã cùng nắm tay nhau mở ra một cánh cửa mới của cuộc đời. Nếu một lúc dại dột nào đó, bạn trót quay đầu mở cánh cửa quá khứ của chồng, hãy xem đó là một cuộc rong chơi lạc lối bất ngờ mà thôi.

Sau "đám cưới như mơ", vợ ghê tởm khi phát hiện quá khứ "tày đình" của chồng

Mai là một cô gái xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình có điều kiện nên cô được bố mẹ đầu tư ăn học đầy đủ. Tuổi đôi mươi xinh đẹp, Mai đã gặp Trung. Một đám cưới như mơ đã diễn ra trong niềm vui vỡ òa của hai gia đình “môn đăng hộ đối”.

Tuy nhiên sau đám cưới cô phát hiện ra sự thật về quá khứ của chồng, trước khi lấy vợ, chồng cô đã trải qua một cuộc tình đau khổ với một người bạn cùng lớp. Người con gái ấy mang trong mình dòng máu của chồng cô nhưng do sự phản đối kịch liệt của hai gia đình, đứa bé không thể cất tiếng khóc chào đời. Hai người chia tay nhau trong đau khổ. Biết sự thật Mai đã vô cùng buồn.

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Quá khứ của chồng đã khiến Mai đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống Mai, Hằng choáng váng khi được nghe kể về quá khứ của chồng. Long, người chung chăn gối với cô, từng có quá khứ chìm đắm trong rượu chè, cờ bạc. Vì ham mê cá độ, Long đã nợ tín dụng đen số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Gia đình phải bán nhà trả nợ cho anh. Bố anh vì buồn đau mà sinh bệnh mất cách đây vài năm. Sau đó, anh và mẹ tìm đến vùng đất mới để mua nhà, lập nghiệp. Tại đây, anh đã gặp Hằng, họ lấy nhau sau nửa năm yêu nhau. 

Minh cũng rơi vào trường hợp như vậy. Chồng Minh từng là du học sinh tại Mỹ 7 năm trời. Lấy nhau rồi cô mới phát hiện trong 7 năm đó, anh đã cùng một người con gái Việt khác sinh sống như vợ chồng, tình cảm vô cùng mặn nồng. Tuy nhiên sau đó, theo nguyện vọng của bố mẹ, anh phải trở về nước lập nghiệp. Còn người con gái kia không muốn trở lại Việt Nam vì gia đình cô đã định cư hết bên Mỹ. Cuộc tình của họ tan vỡ trong nuối tiếc. Minh buồn đau vô cùng về sự thật này. 

Những người phụ nữ trên vì tò mò lục tìm quá khứ của chồng để rồi chính mình rơi vào tuyệt vọng, khổ đau. Với Mai, cô thương đứa trẻ không được thấy ánh nắng mặt trời, cô sợ sự nhẫn tâm, lạnh lùng của gia đình chồng. Và không hiểu từ lúc nào, cô thấy ghê tởm mỗi lần ân ái với chính người chồng của mình. 

Quá khứ đôi bên có phải là "tội đồ" của hạnh phúc gia đình không?

Mỗi người đều có cách sống riêng, không ai giống ai. Quá khứ xấu hay đẹp thì cũng đã là một phần của cuộc sống, không ai có thể chối bỏ. Nếu chồng bạn đã muốn giấu đi, chắc hẳn anh sẽ có lý do riêng của mình.

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Đau khổ chính là mầm mống khiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Nghe câu chuyện trên, bạn Thanh Hoa (29 tuổi, TPHCM) thổ lộ: ”Chuyện của các bạn cũng giống câu chuyện của vợ chồng tôi. Tôi biết quá khứ của chồng tôi đã từng có con riêng với người con gái khác. Nhưng hiện tại, anh là người cha, người chồng tốt. Anh lo lắng cho mẹ con tôi từng li từng tí. Cuộc sống của tôi đủ đầy và hạnh phúc. Tại sao tôi phải đánh đổi cuộc sống tốt đẹp của mình bằng đau khổ. Hãy tỉnh ngộ đi bạn".

Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến tỏ ra không đồng tình với bạn Thanh Hoa. Trang Anh (30 tuổi, TPHCM) cho biết, cô không chấp nhận việc giấu giếm quá khứ, điều này thể hiện đối phương đang không hề tôn trọng bạn. “Nếu người chồng tâm sự hết với người vợ trước khi cưới có phải tốt không. Cùng hiểu về nhau để vượt qua các rào cản thì hạnh phúc sẽ bền lâu nhất. Mình không thích ông chồng này lắm”, cô cho biết. 

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Tôi muốn tha thứ cho anh vì tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Trên cuộc đời này, không ai chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ phạm sai lầm cả. Sai lầm sinh ra cũng có trọng trách riêng của nó, bởi có sai lầm con người mới trưởng thành hơn, mới đi đến đích của sự "vẹn tròn" được.

Hãy để quá khứ là những mảng màu, dẫu còn lem nhem, nham nhở, nhưng là những bước đầu tiên cho sự ra đời một bức tranh hoàn mỹ.

Và với phụ nữ, cái cần nhất vẫn là tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Nếu hiện tại đã tốt đẹp, bạn hãy trân trọng và nâng niu nó. Đó mới là điều quan trọng nhất.

Đã đến lúc đóng cánh cửa quá khứ lại thôi bạn.

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