3 chiêu ‘hư’ nhưng không ‘hỏng’ của phụ nữ thông minh khiến đàn ông ngày nhớ đêm mong, dù cố cũng không thể quên được

Phụ nữ yêu 14/01/2021 05:51

Phụ nữ thông minh chỉ cần áp dụng 3 chiêu độc này khi lên giường đảm bảo đàn ông cả đời si mê, dù có đuổi cũng không đi, yêu đến quên cả đất trời.

Chỉ cần áp dụng 3 tuyệt chiêu này của phụ nữ thông minh khi lên giường thì chẳng cần bùa mê thuốc lú đàn ông cũng ngày nhớ đêm mong, cả đời đắm đuối. 

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Phụ nữ khôn ngoan hãy nhớ, chuyện ấy là phương tiện thể hiện tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Chủ động đòi hỏi

Nhắc đến chuyện ái ân phụ nữ thường ngại ngùng, không dám chủ động vì sợ bị đánh giá là không đoan chính. Họ ngoan như mèo khi lên giường, không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, càng không dám đưa ra những hướng dẫn cụ thể để có được nhiều hạnh phúc nhất khi gần gũi. Chính sai lầm này đã vô tình khiến cuộc sống gối chăn trở nên chán ngắt, lạnh nhạt dù cả hai vẫn yêu nhau thiết tha.

Vậy nên, ngay từ hôm nay phụ nữ hãy dám đòi hỏi, hãy dưa ra những yêu cầu, bộc lộ những khát khao của mình để chồng có thể chiều vợ. Phụ nữ khôn ngoan hãy nhớ, chuyện ấy là phương tiện thể hiện tình yêu, đích đến của cuộc yêu chính là làm thế nào để cả hai đạt được khoái cảm, ngày càng gắn kết bền chặt. 

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Chỉ cần nhìn thấy vợ xuất hiện trong bộ quần áo quyến rũ ấy chàng sẽ như hổ vồ mồi, quấn lấy bạn cả đêm không buông - Ảnh minh họa: Internet

Ăn mặc gợi cảm

Nếu nghĩ đi ngủ cần gì phải đẹp thì chị em đã nhầm. Bởi thực chất, phụ nữ có thể ăn mặc kín cổng cao tường khi rời khỏi nhà, nhưng sau cánh cửa phòng ngủ hãy thật gợi cảm, cuốn hút để chồng chết mê chết mệt.

Hãy vứt ngay những bộ đồ lót cũ, quần áo mặc nhà nhàu nhĩ và khoác lên mình bộ độ lót ren gợi cảm, chiếc áo ngủ mong manh. Dám chắc, chỉ cần nhìn thấy vợ xuất hiện trong bộ quần áo quyến rũ ấy chàng sẽ như hổ vồ mồi, quấn lấy bạn cả đêm không buông. 

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Đặc biệt, phụ nữ cũng đừng vì tiết kiệm mà không dám chi xài gì cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi không gian

Đừng chỉ gói gọn việc ái ân trên chiếc giường, suy nghĩ ấy sẽ khiến cả hai khó có thể sáng tạo hay nếm trải cảm giác mới lạ. Hãy thử làm chuyện ấy ở sô pha, nhà bếp hay bồn tắm… Sự thay đổi về địa điểm sẽ giúp cả hai tăng thêm hứng thú, cải thiện chất lượng cuộc yêu.

Đặc biệt, phụ nữ cũng đừng vì tiết kiệm mà không dám chi xài gì cho bản thân. Hãy cùng chồng đi du lịch, đặt chân đến những chân trời mới, gửi con cho ông bà để được tận hưởng những phút giây như thuở còn son.

Dám chắc, chỉ cần áp dụng 3 chiêu độc này phụ nữ lấy chồng mười hay hai mươi năm vẫn có hôn nhân mặn nồng, viên mãn ấm êm. 

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