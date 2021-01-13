4 thời điểm phụ nữ nên chủ động nói lời chia tay để không phải khổ vì đàn ông

Phụ nữ yêu 13/01/2021 12:57

Nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng bao giờ cố đấm ăn xôi, gắng gượng ở lại bên người đàn ông dồn mình vào 4 tình cảnh đắng chát này.  

Nếu là phụ nữ thông minh, đứng trước những thời điểm này bạn hãy chủ động nói lời chia tay, đừng dại dây dưa với người đàn ông tệ bạc kẻo cả đời trầm luân, ngập trong nước mắt.

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Ngoại tình là bản chất đã ăn vào máu, thấm vào xương của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Bị phản bội lần thứ 2

Phụ nữ bao dung có thể tha thứ cho những sai lầm của chồng để có thể cùng nhau làm lại từ đâu, vun vén cho gia đình. Thế nhưng, nếu chồng ngoại tình lần thứ hai, bạn đừng bao giờ cho anh ta thêm bất cứ cơ hội sửa sai nào nữa.

Hãy nhớ, ngoại tình là bản chất đã ăn vào máu, thấm vào xương của đàn ông. Nếu đã không thành tâm hối lỗi, đang tâm cắm sừng vợ thêm lần nữa đồng nghĩa với việc anh ta sẽ tiếp tục phản bội lần thứ 3, 4 và vô số lần khác. 

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Thay vì lừa dối con cái, cả hai cần dứt khoát nói lời chia tay để cho nhau cơ hội được hạnh phúc thêm lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

Sống với nhau vì con cái

Bước chân vào hôn nhân, ai cũng mong sẽ dùng tấm chân tình để yêu thương nhau cả đời, bên nhau khi ốm đau, lúc khốn khó. Tuy nhiên, nếu tình cảm vợ chồng phai nhạt, hôn nhân không thể cứu vãn thì phụ nữ khôn ngoan đừng cố sống với chồng chỉ vì con cái.

Trẻ con dù ngây thơ đến mấy cũng có thừa nhạy cảm để nhận ra những khác lạ, bất thường trong mối quan hệ giữa cha mẹ. Thay vì lừa dối con cái, cả hai cần dứt khoát nói lời chia tay để cho nhau cơ hội được hạnh phúc thêm lần nữa, để con cái được thấy cha mẹ an yên. 

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Một khi đã không còn được tôn trọng, khi bị xem thường thì phụ nữ hãy cạn tình ngay để không phải chịu giày vò - Ảnh minh họa: Internet

Chồng không tôn trọng vợ

Ngoài tình yêu thì sự tôn trọng, cách ứng xử hàng ngày sẽ quyết định một cuộc hôn nhân có hạnh phúc hay không. Nếu lấy nhầm chồng gia trưởng, luôn tự ý quyết định mọi việc mà không hề thông qua vợ, chẳng ngần ngại kể xấu, bôi nhọ vợ trước mặt người khác thì anh ta không xứng ở bên bạn nữa.

Một khi đã không còn được tôn trọng, khi bị xem thường thì phụ nữ hãy cạn tình ngay để không phải chịu giày vò thêm phút giây nào nữa. 

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Rồi bạn sẽ thấy, bước chân khỏi cuộc hôn nhân thất bại chính là quyết định khôn ngoan nhất đời phụ nữ. - Ảnh minh họa: Internet

Vẫn sống tốt khi chỉ một mình

Khi phụ nữ không cần đàn ông, khi chỉ một mình vẫn sống tốt thì hà cớ gì bạn phải gắn đời mình vào gã tồi kia. Ly hôn đi, để được sống đời độc thân, muốn làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, sau giờ tan tầm cafe mua sắm, cuối tuần du lịch thả ga mà chẳng cần lo cơm nước chợ búa, hầu hạ bất cứ ai.

Rồi bạn sẽ thấy, bước chân khỏi cuộc hôn nhân thất bại chính là quyết định khôn ngoan nhất đời phụ nữ.

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