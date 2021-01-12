Phụ nữ khôn ngoan nhất là khi dám nói KHÔNG với 3 đòi hỏi này của chồng

Phụ nữ yêu 12/01/2021 16:17

Đây là những điều dù chồng đòi hỏi nhiều lần phụ nữ khôn ngoan cũng không đáp ứng, quyết từ chối đến cùng.

Sau khi lấy chồng, nếu phụ nữ khờ dại chấp nhận nghe theo mọi mong muốn của bạn đời thì phụ nữ khôn ngoan luôn đủ tỉnh táo để từ chối những “yêu sách”. Nhờ thế, cô ấy sẽ khiến chồng vừa nể vừa yêu, hết lòng nâng niu chiều chuộng. 

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Chị em đừng vì chồng mà gạt ước mơ, công việc mình yêu thích sang một bên - Ảnh minh họa: Internet

1. Sự nghiệp

Ông bà ta có câu “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”, vợ chồng chỉ cần cùng cố gắng, nỗ lực vươn lên ắt sẽ có sự nghiệp thành công, tài chính đủ đầy. Tuy nhiên, phụ nữ đừng vì lấy chồng mà nghe theo mọi sự sắp đặt của bạn đời, đừng dại từ bỏ ước mơ, sự nghiệp của mình để về làm việc cùng chồng khi đấy là công việc bạn không hề thích thú.

Là vợ, bạn cần hỗ trợ, chia sẻ và khích lệ chồng trong công việc của anh ấy. Tuy nhiên, chị em đừng vì chồng mà gạt ước mơ, công việc mình yêu thích sang một bên. Làm như thế sẽ khiến bạn phải sống dưới cái bóng của chồng, luôn lệ thuộc và chẳng thể có được thứ gì cho riêng mình. 

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Nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng bao giờ để chồng tước đi sự tự do của mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Sự tự do

Ai cũng biết cuộc sống hôn nhân sẽ khiến phụ nữ bận rộn bội phần. Nếu thuở độc thân sau giờ tan tầm có thể café với bạn bè, hẹn hò xem phim hay cuối tuần đi du lịch thả ga thì hôn nhân sẽ khiến quỹ thời gian của phụ nữ trở nên hạn hẹp. Việc nhà, nấu nướng, chăm sóc chồng con khiến chị em mệt nhoài, chỉ có thể chắt chiu từng khoảng trống để sống đời mình.

Thế nên, nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng bao giờ để chồng tước đi sự tự do của mình. Hãy để chồng ở nhà trông con khi bạn có hẹn với bạn thân, hãy để chồng tự nấu ăn, để chồng con ở nhà để đi du lịch cùng công ty. Đừng mang vác chồng con theo, hãy cho phép bản thân được tự do trong khuôn khổ, y như cách chồng bạn đã tận hưởng vậy. 

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Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ từ bỏ cha mẹ ruột, càng không cho phép chồng nhất bên trọng nhất bên khinh, đối xử tệ bạc, bất hiếu với cha mẹ vợ - Ảnh minh họa: Internet

3. Cha mẹ

Phụ nữ lấy chồng, dù có sống chung với nhà chồng hay không thì trách nhiệm của người vợ, người mẹ đè lên đôi vai gầy của chị em là vô cùng nặng nề. Việc nhà, mang nặng đẻ đau, trắng đêm trông con, tất tả ngược xuôi cũng là lúc phụ nữ hiểu hơn về những vất vả mà cha mẹ mình đã từng nếm trải, về tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái.

Vậy nên, phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ từ bỏ cha mẹ ruột, càng không cho phép chồng nhất bên trọng nhất bên khinh, đối xử tệ bạc, bất hiếu với cha mẹ vợ.

Cô ấy đòi hỏi đối xử công bằng, được đón Tết nhà ngoại, quan tâm chăm sóc gia đình hai bên như nhau. Chính sự thực tế, có chút sòng phẳng ấy của phụ nữ thông minh khiến chồng dù bảo thủ, gia trưởng đến mấy cũng phải thay đổi suy nghĩ. Nếu không, dám chắc anh ta sẽ bị đá phăng ra khỏi nhà, bị vợ bỏ không thương tiếc.

3 thứ đàn bà khôn ngoan quyết GIỮ KHƯ KHƯ cho riêng mình, CHỒNG ĐÒI đến mấy cũng không cho

3 thứ đàn bà khôn ngoan quyết GIỮ KHƯ KHƯ cho riêng mình, CHỒNG ĐÒI đến mấy cũng không cho

Chỉ cần thủ thân 3 thứ này, đặc biệt là thứ cuối cùng, đàn bà khôn ngoan ắt khiến chồng cả đời nể trọng, có cho tiền cũng không dám ngoại tình.

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