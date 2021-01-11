Muốn là một người mẹ đơn thân hạnh phúc, bạn nhất định phải thuộc lòng 4 chữ KHÔNG này

Phụ nữ yêu 11/01/2021 16:46

Dưới đây chính là 4 chữ KHÔNG phụ nữ làm mẹ đơn thân phải khắc cốt ghi tâm để có thể nuôi dạy con nên người, sống cuộc đời hạnh phúc.

Có rất nhiều lý do để một người phụ nữ làm mẹ đơn thân, dù thế nào đi nữa thì việc nuôi con một mình luôn khiến họ phải chịu nhiều áp lực tài chính, tinh thần. Vậy nhưng, chỉ cần lường trước 4 chữ không khắc nghiệt này mẹ đơn thân sẽ vững vàng vượt qua sóng gió, cuộc sống ngày càng ấm êm hạnh phúc bên đứa con bé bỏng của mình. 

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Hãy nhớ, đàn ông có thể phản bội bạn nhưng gia đình luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc - Ảnh minh họa: Internet

1. Không có chồng bên cạnh

Bạn có thể trở thành mẹ đơn thân vì ly hôn chồng, có thể vì rời bỏ người đàn ông tệ bạc mà mình đang yêu hay bị người yêu bỏ rơi. Dù vì lý do gì thì khi làm mẹ đơn thân phụ nữ sẽ không có người đàn ông kề bên cùng chia sẻ khó khăn, áp lực trong cuộc sống.

Thế nên, bạn cần chuẩn bị thật tốt cho bản thân và con cái. Những lúc cấp bách, bạn đừng ngần ngại nhấc máy nhờ đến sự hỗ trợ của bạn bè thân thiết hay gia đình. Hãy nhớ, đàn ông có thể phản bội bạn nhưng gia đình luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc. 

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Nỗi lo cơm áo gạo tiền, học phí cho con, tiền nhà mỗi tháng sẽ không cho phép mẹ đơn thân được lười nhác - Ảnh minh họa: Internet

2. Không ngừng cố gắng

Nếu độc thân phụ nữ có thể cho phép bản thân lười nhác, kiếm tiền đủ sống qua ngày và không có quá nhiều ước vọng trong cuộc sống. Thế nhưng, khi đã có con, phải một mình nuôi con bạn cần vạch ra kế hoạch cụ thể cho đời mình, không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên trong sự nghiệp.

Nỗi lo cơm áo gạo tiền, học phí cho con, tiền nhà mỗi tháng và ty tỷ khoản chi tiêu khác sẽ không cho phép mẹ đơn thân được lười nhác. Bởi chỉ cần thiếu tiền, chỉ cần có một khoản chi phí phát sinh mỗi tháng đã khiến bạn chạy ngược chạy xuôi để lo toan nếu không chịu chăm chỉ làm việc. 

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Bạn phải luôn nhắc nhở bản thân mạnh mẽ, ngoan cường để có thể chăm sóc nuôi dạy con cái - Ảnh minh họa: Internet

3. Không được phép yếu đuối

Vừa làm mẹ vừa làm cha khiến người mẹ đơn thân phải gồng gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm. Vậy nhưng, càng cơ cực, gian truân bạn càng không được phép yếu đuối. Phải luôn nhắc nhở bản thân mạnh mẽ, ngoan cường để có thể chăm sóc nuôi dạy con cái, để đương đầu với miệng lưỡi thế gian mới là điều phụ nữ thông minh nên làm.

Bởi dù bạn khóc lóc thảm thương, oán trách số phận thì cuộc đời bạn cũng chẳng thể thay đổi, càng không thể giải thoát bạn khỏi những khốn khó hiện tại. 

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Rồi mai đây, khi cuộc sống ổn định, bạn sẽ thầm biết ơn những thăng trầm mình đã nếm trải ở hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

4. Không được hối hận

Cuộc sống chưa bao giờ bằng phẳng, càng không dễ dàng với những người phụ nữ làm mẹ đơn thân. Những phút yếu lòng, chắc hẳn bạn đã khóc rất nhiều, đã cay đắng tủi hờn về những thua thiệt mà con cái phải chịu đựng, về lo toan mà bản thân phải đương đầu.

Vậy nhưng, một khi đã làm mẹ đơn thân bạn không được hối hận, càng không được vô trách nhiệm với con cái. Hãy là một người mẹ tốt, chăm sóc nuôi dạy con bằng tất cả tình yêu thương. Rồi mai đây, khi cuộc sống ổn định, bạn sẽ thầm biết ơn những thăng trầm mình đã nếm trải ở hôm nay.

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