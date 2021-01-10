3 điều nếu chồng không làm được phụ nữ hãy ly hôn ngay, dây dưa chỉ thiệt thòi cho con cái

Phụ nữ lấy chồng phải gánh thêm vô số lo toan, trách nhiệm, phải oằn mình đương đầu với vai trò mới để có thể chu toàn việc chăm sóc gia đình. Hiểu được điều ấy nên đàn ông yêu thật lòng sẽ xắn tay áo chia sẻ việc nhà, không ngần ngại vào bếp nấu ăn khi vợ bận, chăm sóc, tắm rửa cho con chờ vợ về ăn cơm.

Nếu chồng chưa bao giờ làm được những điều đàn ông thương vợ vẫn làm mỗi ngày thì chị em nên nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Đừng cố níu kéo gã đàn ông tệ bạc, cũng đừng nghĩ rằng cố giữ cho con có mái ấm vẹn tròn bởi con cái thừa tinh tế để hiểu bản thân đang lớn lên trong gia đình bất hạnh.

Càng cố gắng nhịn nhục, cam chịu bạn càng bị gã đàn ông tệ bạc xem thường, khiến con cái phải lớn lên trong gia đình lạnh nhạt, không có hơi ấm tình thân.

Nếu đàn ông gia trưởng đến mức thốt ra câu nói “việc nhà là việc của đàn bà”, không bao giờ nhúng tay vào bất cứ việc gì trong gia đình mà đùn đẩy hết cho vợ thì anh ta quá vô tâm. Nếu đã cố gắng nhiều lần nhưng chồng vẫn nhất quyết không thay đổi suy nghĩ thì phụ nữ hãy bỏ ngay đừng tiếc.

Sống quá phóng túng, chỉ biết nghĩ cho bản thân nên kiểu chồng vô tâm này sẽ khiến vợ con đau khổ dài dài - Ảnh minh họa: Internet

Để vợ quản lý tài chính

Phụ nữ vẫn được xem là “tay hòm chìa khóa”, là người quản lý tài chính, lo chi tiêu quán xuyến việc nhà. Những người chồng chung thủy luôn có đủ tin tưởng nơi vợ, sẵn sàng giao hết tiền lương cho vợ giữ mà chẳng hề lấn cấn hay nghi ngờ vợ sẽ dùng tiền làm việc riêng hay gửi cho bố mẹ đẻ.

Sự tin tưởng, niềm tin chính là điều khiến đàn ông có gia đình không bao giờ lăn tăn vấn đề tiền bạc giữa vợ chồng. Ngược lại, đàn ông đa nghi lại chưa bao giờ dám đưa tiền cho vợ giữ, dù vợ có dùng đủ lý lẽ để thuyết phục cũng vô ích.

Anh ta muốn giữ tiền để chắc rằng mình không bị vợ quản lý tài chính, để có thể tiêu xài vào bất cứ khoản nào mình thích mà không cần thảo luận, bàn bạc với vợ. Sống quá phóng túng, chỉ biết nghĩ cho bản thân nên kiểu chồng vô tâm này sẽ khiến vợ con đau khổ dài dài.

Dù hiện tại khổ cực nhưng với lòng tin, tinh thần vươn lên người đàn ông có chí làm ăn sẽ khiến đời sống vật chất ngày một đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Có chí tiến thủ

Phụ nữ lấy chồng, họ sẵn lòng lấy người đàn ông nghèo khó nhưng có chí tiến thủ mà từ chối những gã đàn ông giàu có nhưng siêng ăn nhác làm. Nàng hiểu rằng, dù hiện tại khổ cực nhưng với lòng tin, tinh thần vươn lên người đàn ông có chí làm ăn sẽ khiến đời sống vật chất ngày một đủ đầy, cùng nhau vượt qua giông bão sẽ giúp vợ chồng thêm gắn kết bền chặt.

Ngược lại, nếu lấy phải người chồng nhu nhược, quá an phận, không dám thử thách bản thân phụ nữ sẽ khổ cả đời. Bởi lúc ấy, bạn không chỉ phải một mình quán xuyến gia đình, nỗ lực kiếm tiền mà còn phải gồng gánh trọng trách trụ cột gia đình.

Là chồng mà không đủ vững chãi cho vợ dựa vào, không thể chăm lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy, không phấn đấu vì tương lai thì quả không đáng để chị em ra sức níu giữ.