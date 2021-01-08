3 bí mật phụ nữ thông minh luôn giấu kín như bưng với chồng, ai để lộ sẽ khổ cả đời

Phụ nữ yêu 08/01/2021 15:59

Nếu là phụ nữ thông minh, dù có đánh chết bạn cũng đừng dại tiết lộ những bí mật riêng tư này với chồng kẻo ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời.

Phụ nữ khờ dại kể hết với chồng nên cả đời khốn khổ, phụ nữ thông minh giữ kín những bí mật này nên được chồng cưng yêu, chiều như bà hoàng. 

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Nếu vẫn còn giữ liên lạc với người cũ như những người bạn tâm giao thì phụ nữ khôn ngoan phải giữ kín như bưng - Ảnh minh họa: Internet

Vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ

Ông bà ta có câu “tình cũ không rủ cũng tới”, người đã từng yêu nhau sẽ khó lòng giữ được sự bình tâm khi gặp lại. Thế nên, dù bạn có hết mực chung thủy, không hề làm điều gì có lỗi với chồng nhưng nếu để anh ấy biết được vợ vẫn liên lạc với người yêu cũ thì sóng gió hôn nhân sẽ ập đến.

Thế nên, nếu vẫn còn giữ liên lạc với người cũ như những người bạn tâm giao thì phụ nữ khôn ngoan phải giữ kín như bưng. Đừng dại tiết lộ với bạn đời kẻo bị nghi kỵ, ngờ vực dù bạn chẳng làm gì sai. 

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Hãy nhớ, đàn ông có thể bỏ vợ để cưới người khác nhưng sẽ chẳng thể rời bỏ gia đình, mẹ cha của mình - Ảnh minh họa: Internet

Không thích mẹ chồng

Chẳng phụ nữ nào thích sống chung với mẹ chồng, cũng chẳng nàng dâu nào có thể xem mẹ chồng như mẹ ruột của mình. Thế nhưng, nếu không thích mẹ chồng thì bạn cũng cần giữ lễ nghĩa, luôn tôn trọng, lễ phép và quan tâm đến gia đình chồng chu đáo để làm tròn bổn phận người con dâu.

Chị em đừng dại thốt ra những câu “em ghét mẹ anh”, “mẹ anh bị làm sao thế, sao cứ thích làm khó em”… kẻo chồng sẽ nghĩ bạn có định kiến với mẹ anh ấy. Hãy nhớ, đàn ông có thể bỏ vợ để cưới người khác nhưng sẽ chẳng thể rời bỏ gia đình, mẹ cha của mình. 

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Nếu để chồng biết, anh ấy sẽ cảm thấy khó chịu vì vợ không tin tưởng mình - Ảnh minh họa: Internet

Xem trộm điện thoại của chồng

Với đàn ông, điện thoại không chỉ là phương tiện liên lạc, giải quyết công việc mà còn ẩn chứa vô số bí mật. Nếu nghi ngờ chồng ngoại tình, lén lút kiểm tra điện thoại của anh ấy thì bạn hãy “xóa sạch dấu vết”, đừng dại tiết lộ mình đã tự ý kiểm tra.

Nếu để chồng biết, anh ấy sẽ cảm thấy khó chịu vì vợ không tin tưởng mình. Cũng thế, nếu chồng ngoại tình thật họ sẽ càng cảnh giác để không lộ bất cứ sơ hở, thông tin nào để vợ buộc tội mình.

Là phụ nữ, dù khôn hay dại bạn cũng đừng bao giờ tiết lộ với chồng 3 bí mật trên. Chỉ cần giữ kín hôn nhân ắt ấm êm viên mãn, ngày càng hạnh phúc.

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Khi phát hiện chồng ngoại tình, thay vì đánh ghen hay khóc lóc phụ nữ khôn ngoan chỉ cần đánh vào 3 điểm yếu cực lớn này của anh ta là đủ.

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