Vợ chỉ cần ‘đánh’ vào 3 ‘chỗ hiểm’ này, chồng ngoại tình ắt quỳ gối xin chừa, cả đời không dám tái phạm

Phụ nữ yêu 07/01/2021 16:54

Khi phát hiện chồng ngoại tình, thay vì đánh ghen hay khóc lóc phụ nữ khôn ngoan chỉ cần đánh vào 3 điểm yếu cực lớn này của anh ta là đủ.

Điểm yếu của chồng ngoại tình chỉ gói gọn trong 3 điều này, vợ khôn chỉ cần nắm chắc ắt sẽ thắng đậm. 

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Đàn ông ngoại tình thừa hiểu rằng nếu không sớm chấm dứt với kẻ thứ ba thì việc bị vợ phanh phui, đánh mất sự nghiệp là điều khó tránh - Ảnh minh họa: Internet

1. Thể diện

Dám phản bội vợ để lên giường với đàn bà khác nhưng đàn ông ngoại tình rất sợ bị phát giác. Cảm giác tội lỗi, đối diện với ánh mắt khinh bỉ của vợ khiến chồng ngoại tình luôn ra sức che đậy bí mật động trời của mình.

Hơn cả, đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, cũng sợ chuyện xấu của mình bị thiên hạ biết sẽ dị nghị, đánh mất uy tín, danh dự. Thế nên chỉ cần “dằn mặt” chồng trước gia đình anh ấy thì bạn đã thắng lớn trong cuộc chiến này.

Bởi lẽ, đàn ông ngoại tình thừa hiểu rằng nếu không sớm chấm dứt với kẻ thứ ba thì việc bị vợ phanh phui, đánh mất sự nghiệp là điều khó tránh. 

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Càng thân thiết, vun đắp tình cảm với con cái đàn ông càng biết đâu mới là điều quý giá với đời mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Con cái

Nếu nghĩ đàn ông trăng hoa không để tâm đến con cái thì bạn đã nhầm. Anh ta có thể phản bội người vợ đầu ấp tay gối nhưng đối diện với con cái lại luôn canh cánh trong lòng. Họ sợ bị con cái khinh rẻ, chán ghét và không còn xem trọng mình như trước.

Thế nên, phụ nữ muốn chồng ngoại tình hồi tâm chuyển ý hãy khéo léo nhắc nhở anh ấy về trách nhiệm của một người cha. Càng thân thiết, vun đắp tình cảm với con cái đàn ông càng biết đâu mới là điều quý giá với đời mình. 

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Khi nhân tình không được chu cấp tiền bạc ắt sẽ chủ động đá phăng chồng bạn khỏi mối quan hệ tạm bợ kia - Ảnh minh họa: Internet

3. Túi tiền

Khi cặp bồ bên ngoài đàn ông nào cũng cần tiền để chi trả tình phí, cung phụng cô nhân tình bé nhỏ. Vừa phải chu toàn trách nhiệm với gia đình, vừa nuông chiều bồ nhí sẽ khiến đàn ông phải chi trả khoản tiền khá lớn.

Nếu vợ “lột sạch túi” chồng bằng những lý do chính đáng đàn ông ắt sẽ không thể dùng quỹ tài chính gia đình để tiếp tục bao nuôi bên ngoài.

Khi nhân tình không được chu cấp tiền bạc, khi thiếu vắng những chuyến du lịch xa hoa, không được tặng những món quà đắt giá kẻ thứ ba ắt sẽ chủ động đá phăng chồng bạn khỏi mối quan hệ tạm bợ kia.

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