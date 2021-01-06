Những tưởng cướp được chồng thiên hạ, nào ngờ đây mới là thứ người thứ ba nhận được

Phụ nữ yêu 06/01/2021 17:15

Một khi đã dấn thân làm người thứ ba, dù có thể phá nát gia cang người khác, dù trở thành chính thất thì đàn bà lăng loàn vẫn phải chịu những quả báo này.

Khi làm người thứ ba, phụ nữ cứ tưởng mình đã thành công trong việc biến chồng của đàn bà khác thành của riêng mình nhưng thực tế nào giản đơn như thế. 

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Khi đã có được thứ mình muốn đàn ông sẽ rất nhanh chán mà tìm đến con mồi khác hấp dẫn, mới lạ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cướp được gã đàn ông tệ bạc

Nếu là phụ nữ thông minh bạn cần hiểu rằng nếu đàn ông tử tế họ sẽ không ngoại tình, nếu yêu thương thật lòng họ sẽ không biến bạn thành kẻ thứ ba.

Yêu đàn ông sẵn sàng phản bội vợ con để lên giường với mình đồng nghĩa với việc cả đời này bạn sẽ luôn canh cánh lo sợ mình bị đối phương cắm sừng như cách anh ta đã từng.

Tất nhiên, dù có khiến vợ chồng nhân tình ly hôn, trở thành vợ danh chính ngôn thuận đi chăng nữa thì bạn cũng chẳng thể thay đổi tâm tính của đàn ông trăng hoa. Khi đã có được thứ mình muốn đàn ông sẽ rất nhanh chán mà tìm đến con mồi khác hấp dẫn, mới lạ hơn để thỏa mãn thú vui của mình.

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Họ dùng đủ mưu hèn kế bẩn, sẵn sàng dùng thân xác làm công cụ mồi chài đàn ông có vợ lên giường với mình - Ảnh minh họa: Internet

Bị nhà chồng khinh miệt

Khi đã lên kế hoạch làm tiểu tam phụ nữ sẽ chẳng mảy may quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, càng không sợ thiên hạ dị nghị. Họ dùng đủ mưu hèn kế bẩn, sẵn sàng dùng thân xác làm công cụ mồi chài đàn ông có vợ lên giường với mình mà chẳng hề cảm thấy xấu hổ.

Thế nhưng, khi phải sống chung với nhà chồng, đối diện với ánh mắt khinh miệt của cha mẹ chồng, sự kỳ thị của gia đình chồng lúc này kẻ thứ ba mới “sáng mắt”. 

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Người thứ ba yêu thương con vô điều kiện nhưng lại bị chính đứa con máu mủ tỏ thái độ xem thường, đối xử lạnh nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Bị con cái khinh rẻ

Con cái không phải chịu trách nhiệm về những gì bố mẹ gây ra, thế nhưng điều tiếng về những điều sai trái bố mẹ đã gây ra trong quá khứ sẽ khiến đứa trẻ phải lớn lên trong sự xấu hổ, tự ti.

Chỉ cần loáng thoáng nghe người khác nói rằng “mẹ cậu ngày trước là vợ bé đấy” đã đủ khiến con cái tỏ thái độ khinh thường với mẹ ruột của chúng.

Yêu thương con vô điều kiện nhưng lại bị chính đứa con máu mủ tỏ thái độ xem thường, đối xử lạnh nhạt chính là nỗi đau đàn bà cướp chồng phải nếm trải.

3 biểu hiện không thể chối cãi của kẻ tiểu nhân, chỉ cần quan sát sẽ vạch mặt được ngay

3 biểu hiện không thể chối cãi của kẻ tiểu nhân, chỉ cần quan sát sẽ vạch mặt được ngay

Nhìn thấy người có 3 biểu hiện này bạn hãy tránh càng xa càng tốt, đừng dại kết thân kẻo bị kẻ tiểu nhân hãm hại, chỉ bị lợi dụng chứ không có chút chân thành.

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Từ khóa:   kẻ thứ ba phụ nữ lẳng lơ kẻ cướp chồng

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