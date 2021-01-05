3 biểu hiện không thể chối cãi của kẻ tiểu nhân, chỉ cần quan sát sẽ vạch mặt được ngay

Phụ nữ yêu 05/01/2021 16:01

Nhìn thấy người có 3 biểu hiện này bạn hãy tránh càng xa càng tốt, đừng dại kết thân kẻo bị kẻ tiểu nhân hãm hại, chỉ bị lợi dụng chứ không có chút chân thành.

Dưới đây chính là những biểu hiện không thể chối cãi của kẻ tiểu nhân, bạn chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra ngay, cực chính xác.  

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Kẻ vong ân bội nghĩa, lòng dạ khó lường thường xem việc người khác giúp đỡ mình là điều đương nhiên - Ảnh minh họa: Internet

1. Vong ân bội nghĩa

Nếu là người tử tế, khi nhận được sự giúp đỡ của người khác lúc gặp khó khăn thì sau đó họ sẽ luôn hàm ơn ân nhân của mình. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội để trả ơn cho người đã hỗ trợ mình, chỉ cần đối phương mở lời sẽ nhiệt tình giúp sức. Lòng biết ơn chính là biểu hiện của người lương thiện.

Ngược lại, người vong ân bội nghĩa, lòng dạ khó lường thường xem việc người khác giúp đỡ mình là điều đương nhiên, là nghĩa vụ của đối phương. Chẳng những thoải mái tận hưởng những điều tốt đẹp mà người khác mang lại cho mình, họ còn vì lòng đố kỵ mà sẵn sàng dùng đủ mưu hèn kế bẩn để có thể hãm hại, khiến ân nhân của mình phải khốn khổ tận cùng mới hả dạ.

Với kiểu người này, bạn chớ dại kết giao kẻo rước họa vào người, lành ít dữ nhiều.

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Nếu phát hiện đối phương thường ăn không nói có, thích bịa chuyện nói xấu sau lưng người khác bạn hãy cảnh giác - Ảnh minh họa: Internet

2. Ăn không nói có, nói xấu người khác

Những người ngồi lê đôi mách, thích lấy chuyện của người khác ra soi mói, mua vui dù cố tỏ ra thân thiện, tử tế bạn cũng đừng dại kết giao. Bởi lẽ, nếu xem đối phương là bạn bè, sẵn lòng trút hết tâm tư thì bạn ắt sẽ bị “bán đứng” không thương tiếc.

Nếu phát hiện đối phương thường ăn không nói có, thích bịa chuyện nói xấu sau lưng người khác bạn phải đề cao cảnh giác. Hãy giữ mồm giữ miệng, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói để không tự biến bản thân thành kẻ đáng ghét, khiến hậu vận trầm luân. 

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Người lươn lẹo, xấu tính sẽ hùa theo những thị phi kia, nhưng trước mặt vẫn giả vờ làm người tốt - Ảnh minh họa: Internet

3. Không có lập trường

Một người đàng hoàng, tử tế sẽ luôn có lập trường vững vàng, có chính kiến của riêng mình. Thế nên, dù gặp phải khó khăn, gian khổ họ vẫn ngoan cường tiến về phía trước, vẫn sống cho lý tưởng của bản thân.

Khi người khác nói xấu bạn bè của mình, họ sẽ chẳng ngần ngại đứng ra bảo vệ, thẳng thắn lên án hành động không nên ấy.

Ngược lại, người lươn lẹo, xấu tính sẽ hùa theo những thị phi kia, nhưng trước mặt vẫn giả vờ làm người tốt. “Bề ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao” chính là câu nói chính xác nhất khi nói về kiểu người xấu xa này.

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