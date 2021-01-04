Không phải ‘kỹ năng giường chiếu’, đây mới là bí quyết giữ chồng đỉnh cao nhất

Phụ nữ yêu 04/01/2021 17:29

Chỉ khi nắm giữ được bí quyết này bạn mới thực sự là người phụ nữ khôn ngoan, dư sức “điều khiển” đàn ông, khiến chồng đội vợ lên đầu.

Muốn chồng đội vợ lên đầu, chung sống càng lâu càng say đắm không rời phụ nữ khôn ngoan hãy thuộc lòng những bí quyết giữ chồng này. 

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Phụ nữ đừng bao giờ tiếc lời khen ngợi động viên hay khích lệ người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Dịu dàng

Đàn ông dù bản lĩnh, mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ dễ dàng gục ngã trước người phụ nữ dịu dàng, chân thành. Sự mềm yếu, mong manh ấy sẽ khiến chàng càng muốn bảo bọc chở che, nâng niu bạn không rời. Phụ nữ càng đậm “chất đàn bà”, càng nữ tính ôn nhu đàn ông càng khát khao chinh phục.

Vậy nên, phụ nữ đừng bao giờ tiếc lời khen ngợi động viên hay khích lệ người đàn ông của mình. Bạn cũng đừng quá mạnh mẽ, hãy cho chàng cơ hội đưa bờ vai để bạn tựa nương. Nhờ thế, cuộc sống lứa đôi sẽ càng bền chặt, hạnh phúc êm đềm. 

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Dù thế nào đi nữa phụ nữ cũng đừng cộc cằn, thô lỗ hay cư xử không phải phép với nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tử tế với nhà chồng

Cuộc sống hôn nhân đòi hỏi người phụ nữ vừa làm vợ, làm mẹ, làm con dâu. Áp lực đè nặng trên vai, bận rộn với việc nhà, việc công sở, quán xuyến gia đình làm phụ nữ bận rộn, mệt mỏi đến mức rất dễ bực bội, khó chịu khi gặp phải điều không như ý.

Thế nhưng, dù thế nào đi nữa phụ nữ cũng đừng cộc cằn, thô lỗ hay cư xử không phải phép với nhà chồng. Bởi chỉ cần được cha mẹ chồng thương yêu, có thể khiến không khí gia đình thuận hòa thì bạn ắt là người vợ “vàng mười” trong mắt bạn đời. 

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Khi làm ra tiền, tự chủ tài chính bạn sẽ có tiếng nói trong gia đình, chồng dù muốn cũng chẳng dám xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Có sự nghiệp

Phụ nữ đừng vì lấy chồng, sinh con mà bỏ rơi sự nghiệp, cũng đừng vì lấy được chồng giàu mà nghỉ việc ở nhà chồng nuôi. Phụ nữ thông minh là khi không bao giờ cho chồng cơ hội xem thường mình, không tự tước đi cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, làm chủ đời mình.

Người vợ thành công trong sự nghiệp sẽ khiến chồng vô cùng tự hào, đúng như câu nói “sang nhờ vợ”. Hơn cả, khi làm ra tiền, tự chủ tài chính bạn sẽ có tiếng nói trong gia đình, chồng dù muốn cũng chẳng dám xem thường.

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