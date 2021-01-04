4 người phụ nữ khiến đàn ông càng yêu càng mê, dù có 'đánh chết' cũng không thể rời xa

Phụ nữ yêu 04/01/2021 16:01

Đây chính là những người phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt đàn ông, khiến chàng một khi đã yêu sẽ chết mê chết mệt, sẵn sàng làm mọi thứ để có được.

Không phải kỹ năng giường chiếu hay cơ thể gợi cảm, đây mới là những phẩm chất tạo nên người phụ nữ quyến rũ chết người, đàn ông đã gặp sẽ mê, đã mê sẽ quên cả đất trời. 

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Bởi chỉ cần cho chàng cảm giác đáng tin cậy, an tâm khi kề cận thì bạn đích thị là người phụ nữ vượng phu ích tử chàng đang tìm kiếm - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ ôn nhu

Phụ nữ được xem là phong thủy của cả gia đình, thế nên nếu bạn quá nóng nảy, không biết kiểm soát cảm xúc ắt sẽ gây ảnh hưởng đến chồng con. Thế nên, nếu phụ nữ biết làm chủ hành động, lời nói của mình mỗi khi nóng giận ắt sẽ ghi điểm trong mắt đàn ông.

Nếu là phụ nữ thông minh, bạn hãy dùng sự dịu dàng, ôn nhu để giữ chặt trái tim phái mạnh. Bởi chỉ cần cho chàng cảm giác đáng tin cậy, an tâm khi kề cận thì bạn đích thị là người phụ nữ vượng phu ích tử chàng đang tìm kiếm. 

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Sự thấu hiểu, xuất hiện đúng lúc ấy ắt sẽ khiến chàng vô cùng tin tưởng, sẵn sàng trút cạn tâm tư - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tinh tế

Nếu nghĩ đàn ông nào cũng chết mê chết mệt mẫu phụ nữ ngực nở mông cong, xinh như hoa hậu thì bạn đã nhầm. Bởi phụ nữ xinh đẹp có thể khiến đàn ông ngắm nhìn trong vài phút, nhưng chỉ phụ nữ có khí chất mới khiến đàn ông đứng ngồi không yên cả đời.

Sự tinh tế của phụ nữ được thể hiện qua cách bạn ân cần hỏi han, quan tâm khi nhận thấy những biểu hiện khác lạ nơi đối phương. Sự thấu hiểu, xuất hiện đúng lúc ấy ắt sẽ khiến chàng vô cùng tin tưởng, sẵn sàng trút cạn tâm tư. 

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 Được ăn những món ăn ngon, được bên nhau bên bữa cơm ấm cúng chính là những gì đàn ông kỳ vọng khi bước chân vào hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ biết nấu ăn

Đàn ông có thể yêu rất nhiều trước khi kết hôn, họ sẵn sàng dốc hết tâm tình cho người phụ nữ mình yêu ngay chính thời điểm cả hai đang hẹn hò. Vậy nhưng, giữa người yêu và người vợ tương lai đàn ông sẽ ngầm đặt ra rất nhiều quy chuẩn để lựa chọn.

Tất nhiên, nếu biết nấu ăn, nấu ăn ngon thì đây chính là lợi thế của bạn. Hãy nhớ, con đường ngắn nhất để đến trái tim người đàn ông chính là đi qua chiếc dạ dày. Được ăn những món ăn ngon, được bên nhau bên bữa cơm ấm cúng chính là những gì đàn ông kỳ vọng khi bước chân vào hôn nhân. 

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Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, ăn mặc đẹp, xịt nước hoa thơm và không quên trang điểm mỗi khi ra đường - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ biết yêu thương bản thân

Là phụ nữ, dù khôn hay dại bạn cũng đừng bao giờ bỏ bê vẻ ngoài chỉ vì đã có người yêu, đã kết hôn hay quá bận rộn trong công việc. Chẳng ai bận đến mức không có thời gian cho chính mình, chỉ có người không chịu dành thời gian cho bản thân.

Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, ăn mặc đẹp, xịt nước hoa thơm và không quên trang điểm mỗi khi ra đường. Có như thế bạn mới luôn hấp dẫn, căng tràn nhựa sống và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực với người đàn ông của đời mình.

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