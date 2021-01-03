Đàn ông chủ động tránh xa 3 thứ ‘nhạy cảm’ này chứng tỏ tình yêu chàng dành cho bạn quá lớn

Khi đàn ông yêu thật lòng thì không cần bạn nhắc anh ấy cũng sẽ chủ động tránh xa 3 điều cực “nhạy cảm” này, phụ nữ tinh ý sẽ nhận ra ngay.

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay chỉ vui chơi qua đường phụ nữ chỉ cần dựa vào những dấu hiệu vô cùng đơn giản này là đủ. Chàng thoải mái công khai mật khẩu điện thoại, tài khoản mạng xã hội vì không làm bất cứ điều gì khuất tất - Ảnh minh họa: Internet Không thay đổi mật khẩu điện thoại Khi đàn ông yêu chân thành họ sẽ chẳng có điều gì để giấu giếm người phụ nữ của mình. Chàng thoải mái công khai mật khẩu điện thoại, tài khoản mạng xã hội vì không làm bất cứ điều gì khuất tất. Anh ấy làm thế để bạn có thể đặt niềm tin vào mối quan hệ của cả hai, không cần lo lắng chàng làm điều gì có lỗi với mình.

Ngược lại, đàn ông trăng hoa vì đang “chăn dắt”, thả thính phụ nữ khác nên luôn giấu nhẹm mọi thông tin. Thậm chí họ còn âm thầm thay đổi mật khẩu điện thoại, Facebook để có thể che giấu bí mật tày trời của mình. Đàn ông chung thủy luôn muốn giữ chữ tín với người phụ nữ mình yêu - Ảnh minh họa: Internet Luôn giữ lời hứa Đàn ông trăng hoa thường chỉ hứa suông cho có, hứa để trấn an đối phương ngay chính thời điểm ấy nhưng họ chẳng hề nhớ những gì mình đã hứa hẹn, càng không cố gắng thực hiện những gì đã hứa.

Ngược lại, đàn ông chung thủy luôn muốn giữ chữ tín với người phụ nữ mình yêu. Quân tử nhất ngôn, nếu đã nói được chàng sẽ làm được. Chàng muốn chứng minh rằng bản thân sẽ là người đáng tin cậy để bạn có thể an tâm nương tựa cả đời. Chàng không muốn gieo vào lòng phụ nữ khác hy vọng hão huyền về mối quan hệ mờ ám - Ảnh minh họa: Internet Công khai việc đã có người yêu Khi đã có người yêu, đã tìm được người phụ nữ mình hết lòng yêu thương đàn ông sẽ chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. Họ không muốn gieo vào lòng phụ nữ khác hy vọng hão huyền về mối quan hệ mờ ám, càng không muốn người yêu nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Giữ mình, thẳng thắn thừa nhận việc đã có người yêu và khước từ những mồi chài ong bướm bên ngoài để giữ trọn lòng chung thủy chính là điều đàn ông yêu thật lòng sẽ chủ động làm cho bạn mà chẳng cần nhắc nhở.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-chu-dong-tranh-xa-3-thu-nhay-cam-nay-chung-to-tinh-yeu-chang-danh-cho-ban-qua-lon-392130.html