Không ngờ đây chính là ‘ngải yêu’ phụ nữ nào cũng có để khiến chồng nghiện vợ cả đời nhưng lại chưa biết cách dùng!

Nếu phụ nữ nông cạn tìm trăm phương nghìn kế để giữ chồng thì phụ nữ thông minh chỉ cần dùng “vốn tự có” này là đủ, không hơn, không kém.

Chỉ cần dùng 3 “ngải yêu” này phụ nữ thông minh đã dư sức khiến chồng tự nguyện chung thủy, cưng yêu chiều chuộng như bà hoàng, có cho tiền cũng không dám ngoại tình. Chỉ cần luôn rạng rỡ, vui vẻ và dành cho chồng những lời hỏi han ân cần thì mọi ưu phiền sẽ được thổi sạch - Ảnh minh họa: Internet Luôn dịu dàng với chồng Dẫu biết rằng cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền và hàng tá việc nhà không tên khác khiến phụ nữ vô cùng áp lực, mệt mỏi. Thế nhưng, trước khi cau có khó chịu với chồng phụ nữ hãy nhớ rằng chồng bạn cũng đang phải gánh chịu không ít khổ cực.

Thế nên, nếu là phụ nữ khôn ngoan bạn đừng bao giờ chào đón chồng bằng khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu. Ông bà ta có câu “chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Chỉ cần luôn rạng rỡ, vui vẻ và dành cho chồng những lời hỏi han ân cần thì mọi ưu phiền sẽ được thổi sạch. Dám chắc, “ngải yêu” này sẽ khiến đàn ông thương vợ, ngày càng quyến luyến đến mức chỉ muốn tranh thủ về nhà ngay sau giờ tan tầm.

Hãy dùng sự chân thành để sống hòa hợp với bố mẹ chồng, đấy mới là người vợ mà đàn ông nào cũng khát khao có được - Ảnh minh họa: Internet Hòa hợp với bố mẹ chồng Tất nhiên, sống chung với mẹ chồng chưa bao giờ là điều dễ dàng với cả người vợ lẫn mẹ chồng. Biết điều ấy nên phụ nữ bản lĩnh không ngần ngại cùng chồng chăm lo, vun vén cho gia đình, không quên săn sóc, hiếu thuận với cha mẹ chồng. Nấu cho bố mẹ chồng những món ăn ngon, luôn lễ phép, hiếu thuận, quan tâm khi ông bà ốm đau chính là điều một người con dâu nên làm. Phụ nữ thông minh hãy nhớ, đừng bao giờ tranh luận với mẹ chồng, cũng đừng bắt chồng phải đứng về phía mình khi cãi nhau với mẹ chồng. Hãy dùng sự chân thành để sống hòa hợp với bố mẹ chồng, đấy mới là người vợ mà đàn ông nào cũng khát khao có được. Hãy cứ ra sức làm đẹp, tu dưỡng bản thân rồi sẽ có một ngày chồng bạn sẽ 'ghen ngược' sợ mất vợ vì bạn quá xinh đẹp, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet Không kiểm soát chồng Chẳng đàn ông nào cảm thấy thoải mái, thích thú khi bị vợ “giam cầm” trong cuộc sống hôn nhân, cấm không được gặp gỡ bạn bè, ra ngoài một mình. Đấy là cách giữ chồng tai hại, tự khiến bản thân trở nên đáng ghét mà phụ nữ đừng bao giờ phạm phải. Hãy nhớ “lạt mềm buộc chặt” mới là cách giữ chồng thông minh nhất. Hãy để chàng được tự do trong khuôn khổ, hãy cứ ra sức làm đẹp, tu dưỡng bản thân rồi sẽ có một ngày chồng bạn sẽ “ghen ngược” sợ mất vợ vì bạn quá xinh đẹp, hấp dẫn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-ngo-day-chinh-la-ngai-yeu-phu-nu-nao-cung-co-de-khien-chong-nghien-vo-ca-doi-nhung-lai-chua-biet-cach-dung-392096.html