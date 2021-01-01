4 ‘THÓI XẤU’ phụ nữ nào cũng mắc phải sau khi lấy chồng nên tự làm khổ mình, rước đau thương vào người

Phụ nữ lấy chồng, dù khôn hay dại cũng đừng mắc phải những sai lầm này kẻo chồng chán chồng chê, chồng bỏ rơi để chạy theo gái lạ.

Đây chính là những thói xấu phụ nữ lấy chồng nào cũng mắc phải, chị em hãy bỏ ngay trước khi khiến bản thân trở nên phiền toái, đáng ghét trong mắt bạn đời. Lạt mềm buộc chặt mới là cách giữ chồng tinh tế, hiệu quả khiến chàng nghiện vợ cả đời - Ảnh minh họa: Internet 1. Ghen tuông vô cớ Phụ nữ thường tự bao biện rằng vì yêu, vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình nên mới ghen tuông. Tất nhiên, chẳng ai cấm một người vợ ghen cả, nhưng nếu là phụ nữ khôn ngoan bạn hãy biết cách ghen thông minh để chồng kinh sợ, thiên hạ nể phục.

Đừng ghen tuông vô cớ, cũng đừng kiểm soát chồng như tội phạm kẻo anh ấy sẽ càng thêm chán ngán. Lạt mềm buộc chặt mới là cách giữ chồng tinh tế, hiệu quả khiến chàng nghiện vợ cả đời. Nếu bạn đánh mất sự hấp dẫn qua vẻ ngoài của mình thì dù yêu đến mấy tình cảm trong chàng cũng sẽ nguội lạnh - Ảnh minh họa: Internet 2. Buông thả bản thân Phụ nữ ừng vì đã lấy chồng, sinh con mà bỏ bê bản thân, cũng đừng an phận làm người vợ quanh quẩn nơi xó bếp sau giờ tan tầm. Nếu cứ viện cớ công việc nhà bận rộn, chăm sóc con nhỏ vất vả mà bỏ bê bản thân, trở nên xuề xòa, luộm thuộm thì chồng chán vợ là điều dễ hiểu.

Chị em hãy nhớ “đàn ông yêu bằng mắt”, nếu bạn đánh mất sự hấp dẫn qua vẻ ngoài của mình thì dù yêu đến mấy tình cảm trong chàng cũng sẽ nguội lạnh. Vì phụ thuộc kinh tế vào chồng nên dần dần bạn sẽ đánh mất cả sự bình quyền trong chính gia đình của mình - Ảnh minh họa: Internet 3. Ở nhà chồng nuôi Phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ tin vào câu nói “ở nhà anh nuôi” của đàn ông nhưng phụ nữ khờ dại thì tin sái cổ. Thế nên, cô ấy vui vẻ từ bỏ công việc để ở nhà làm người vợ toàn thời gian, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, nuôi dạy con cái và vứt sự nghiệp của mình sang một bên. Chính vì chỉ ru rú ở nhà, chính vì luôn xuất hiện trong bộ quần áo mặc nhà kém hấp dẫn và phụ thuộc kinh tế vào chồng nên dần dần bạn sẽ đánh mất cả sự bình quyền trong chính gia đình của mình. Họ hoang phí lòng bao dung với người đàn ông tồi, âm thầm chịu đựng sự khổ đau từ ngày này sang tháng khác - Ảnh minh họa: Internet 4. “Cố đấm ăn xôi” Dù biết chồng vô tâm, tệ bạc nhưng phụ nữ nông cạn không dám lên tiếng “chỉnh đốn”, càng không dám rời bỏ cuộc hôn nhân thất bại. Họ hoang phí lòng bao dung với người đàn ông tồi, âm thầm chịu đựng sự khổ đau từ ngày này sang tháng khác. Dù thanh xuân trôi đi trong vô vọng, dù chồng ngày càng xấu xa, đớn hèn họ cũng không dám bỏ chồng vì sợ mang tiếng phụ nữ ly hôn.

Sau khi lên giường, chỉ đàn ông yêu thật lòng mới làm được 3 điều này cho bạn Sau khi ái ân, nếu đàn ông Sở Khanh nhanh chóng kéo quần lên rồi rời đi thì đàn ông yêu thật lòng sẽ nán lại để làm điều này cho bạn.

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