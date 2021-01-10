Sau lần đầu ái ân, nếu đàn ông có vì bạn thể làm 3 điều họ vốn rất ‘ngại’ này chứng tỏ chàng đã yêu đến mức dung túng

Phụ nữ yêu 10/01/2021 08:59

Khi đàn ông yêu thật lòng, yêu bạn hơn chính bản thân mình, si mê đến quên đất trời họ sẽ chẳng ngần ngại làm 3 việc ngày thường rất xấu hổ này.

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay chỉ xem bạn như công cụ thỏa mãn đời sống gối chăn, chị em chỉ cần nhìn vào việc chàng có chủ động làm 3 điều này cho mình sau cuộc yêu hay không là đủ. 

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Vì sợ bạn lo lắng, suy nghĩ linh tinh nên đàn ông chung thủy luôn ôm bạn sau khi kết thúc cuộc yêu - Ảnh minh họa: Internet

Ôm bạn vào lòng, nói lời yêu thương

Phái mạnh vốn rất ngại ngùng khi thể hiện tình cảm, dù yêu chiều bạn đến mức dung túng nhưng đàn ông yêu chân thành hiếm khi nói lời mật ngọt. Thế nhưng, sau cuộc yêu chàng sẽ chẳng ngần ngại ôm bạn vào lòng, đặt lên trán bạn nụ hôn dịu dàng và thì thầm bên tai “Anh yêu em”.

Chàng muốn bạn tin tưởng rằng tình yêu anh ấy dành cho bạn là chân thành, không vụ lợi toan tính. Tất nhiên, vì sợ bạn lo lắng, suy nghĩ linh tinh nên đàn ông chung thủy luôn ôm bạn sau khi kết thúc cuộc yêu. Nếu đối phương luôn làm điều này cho bạn, chị em hãy mừng thầm vì đã tìm được chân ái đời mình. 

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Sự nuông chiều, chăm sóc kỹ càng ấy đàn ông chỉ dành cho người con gái họ yêu hết lòng hết dạ, phụ nữ khác đừng mơ có được - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị bữa sáng cho bạn

Đàn ông trăng hoa, chỉ muốn vui đùa sẽ chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của người phụ nữ mình mới lên giường. Sau khi đã được thỏa mãn họ sẽ nằm ườn ra ngủ đến sáng và nhanh chóng mặc quần áo rời đi, dù bạn vẫn còn say giấc vẫn không thèm để tâm.

Ngược lại, đàn ông yêu chân thành sẽ chủ động thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho bạn. Anh ấy sẽ chào bạn bằng câu hỏi “Em ngủ có ngon không?” và cùng nhau thưởng thức những món ăn chàng tự tay chuẩn bị. Sự nuông chiều, chăm sóc kỹ càng ấy đàn ông chỉ dành cho người con gái họ yêu hết lòng hết dạ, phụ nữ khác đừng mơ có được. 

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Anh ấy muốn cùng nhau đón chào ngày mới sau cột mốc quan trọng trong chuyện tình của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Giúp bạn dọn dẹp giường

Trước người phụ nữ mình yêu đàn ông luôn muốn được bao bọc, chở che và làm mọi điều cho bạn. Thế nên, sau khi dùng bữa sáng bạn chỉ việc đi tắm, chiếc giường bừa bộn sẽ được chàng sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy.

Anh ấy muốn bạn dành thời gian cho bản thân, thoải mái tắm rửa mà không sợ trễ giờ làm, trang điểm xinh đẹp, xịt nước hoa thơm và cùng nhau đón chào ngày mới sau cột mốc quan trọng trong chuyện tình của cả hai.

Sau lần đầu ái ân, nếu chàng chủ động làm 3 điều này cho bạn đồng nghĩa với việc anh ấy chính là người đàn ông có trách nhiệm, người chồng thương vợ hết mực trong tương lai.

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