3 thứ đàn bà khôn ngoan quyết GIỮ KHƯ KHƯ cho riêng mình, CHỒNG ĐÒI đến mấy cũng không cho

Phụ nữ yêu 11/01/2021 17:28

Chỉ cần thủ thân 3 thứ này, đặc biệt là thứ cuối cùng, đàn bà khôn ngoan ắt khiến chồng cả đời nể trọng, có cho tiền cũng không dám ngoại tình.

Đàn bà khôn ngoan hay khờ dại chỉ cần dựa vào việc họ giữ khư khư hay tình nguyện dâng hết 3 thứ này cho chồng hay không sẽ rõ. 

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Phụ nữ đừng vì yêu mà khiến bản thân trở nên tầm thường, hãy luôn là chính mình, sống cuộc đời huy hoàng và khiến đàn ông phải sợ đánh mất bạn - Ảnh minh họa: Internet

1. Khí chất

Là phụ nữ, dù đã lấy chồng sinh con hay đang có người yêu bạn cũng đừng bao giờ vì đối phương mà đánh mất chính mình. Hãy nhớ, dù bạn không có vẻ ngoài nóng bỏng, xinh đẹp nhưng cách hành xử, đi đứng, ăn mặc sẽ tạo nên cốt cách con người bạn.

Đàn ông có thể dán mắt vào phụ nữ xinh đẹp trong 5 hay 10 phút nhưng sẽ bị phụ nữ có khí chất mê hoặc cả đời. Vậy nên, phụ nữ đừng vì yêu mà khiến bản thân trở nên tầm thường, hãy luôn là chính mình, sống cuộc đời huy hoàng và khiến đàn ông phải sợ đánh mất bạn. 

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Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, dưỡng da mỗi tối, học thêm những kỹ năng mới và đừng tiếc tiền cho trang phục hay nước hoa - Ảnh minh họa: Internet

2. Nhan sắc

Sự tự tin của một người phụ nữ sẽ khiến cô ấy có sức hút khó cưỡng ở người đối diện. Bởi lẽ, cách bạn trò chuyện, cách bạn đưa ra những câu hỏi và cả ánh mắt, cử chỉ dứt khoát cũng đã dư sức khiến đối phương “đổ gục”.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa chính là bạn đừng vì quá tự tin mà quên mất giữ gìn nhan sắc. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, dưỡng da mỗi tối, học thêm những kỹ năng mới và đừng tiếc tiền cho trang phục hay nước hoa. Bởi đấy chính là công thức giúp bạn luôn rực rỡ, tươi mới. 

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Nếu là phụ nữ thông minh, dù có 'đánh chết' bạn cũng đừng bao giờ phó thác số phận của mình cho bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

3. Tiền bạc

Phụ nữ đừng bao giờ chấp nhận ở nhà chồng nuôi, cũng đừng ỷ lại vào gia cảnh của đối phương mà cho phép bản thân được quyền lười nhác. Chỉ khi bạn kiếm ra tiền, thoải mái tiêu tiền mình làm ra mà không cần suy nghĩ, có sự nghiệp hiển vinh thì lúc đấy bạn mới có chỗ đứng trong gia đình.

Tự chủ tài chính, có một khoản tiền phòng thân sẽ giúp phụ nữ làm chủ đời mình. Dù sau này chồng ngoại tình, ôm tiền đi nuôi bồ nhí thì bước chân khỏi cuộc hôn nhân tệ bạc ấy bạn vẫn không lâm vào khốn đốn vì đã có một công việc tốt, thu nhập ổn định.

Nếu là phụ nữ thông minh, dù có “đánh chết” bạn cũng đừng bao giờ phó thác số phận của mình cho bất cứ ai, cũng đừng trao cho chồng 3 thứ đắt giá này kẻo tự làm khổ mình.

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