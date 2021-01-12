Dưới đây chính là những câu THÔ nhưng THẬT, phụ nữ nào cũng nên khắc cốt ghi tâm để không phải khổ vì đàn ông.

Không phải tự nhiên mà phụ nữ nào cũng sợ lấy nhầm chồng , bởi lúc yêu rất nhiều đàn ông tồi ra sức che giấu sự xấu xa của mình, chờ đến khi đã nên vợ thành chồng họ mới tháo mặt nạ xuống. Lúc này, nếu phụ nữ khờ dại cam chịu chung sống với người đàn ông vô tâm thì ắt cả đời bất hạnh.

2. Là phụ nữ, ai cũng mong được yếu mềm tựa vào vai người đàn ông của đời mình, cũng mong lấy được người chồng có thể là điểm tựa vững chãi của cả gia đình. Thế nhưng, nếu lấy nhầm chồng vô tâm thờ ơ, vô trách nhiệm với gia đình thì phụ nữ sao có thể dịu dàng mà đối đãi với chồng.

1. Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ nhìn vào vẻ ngoài, cũng đừng vội tin những lời chót lưỡi đầu môi mà đã vội vàng trao thân gửi phận. Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay đểu giả chỉ cần dựa vào những gì họ làm cho bạn.

Nếu bắt vợ phải chăm chồng như mẹ chăm con thì gã đàn ông ích kỷ ấy không xứng làm chồng. - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, nếu không thể tự chăm sóc bản thân thì đừng lấy vợ. Bởi lấy vợ mà không thể cùng vợ chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình, bắt vợ phải chăm chồng như mẹ chăm con thì gã đàn ông ích kỷ ấy không xứng làm chồng.

4. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng, cũng chưa bao giờ trải hoa hồng. Khi gặp khốn khó, chông chênh và cả những thất bại, nếu đàn ông nhu nhược nhanh chóng buông xuôi, chấp nhận thất bại thì đàn ông bản lĩnh sẽ đứng lên từ nơi mình vấp ngã, nỗ lực lấy lại những gì đã mất.

Đây chính là người đàn ông đáng tin cậy, người chồng tốt, người cha là tấm gương sáng để con cái noi theo.

Khi vượt ngưỡng chịu đựng, khi bị vắt kiệt sức lực, tâm trí phụ nữ sẽ chẳng dại nhốt mình trong cuộc hôn nhân bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

5. Để cưới nhau các cặp đôi chỉ cần có tình yêu, nhưng để chung sống hòa thuận hạnh phúc vợ chồng cần có sự thấu hiểu, cân bằng. Nếu cứ mặc định vợ phải hy sinh, vun vén, chôn chân nơi góc bếp để chồng toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp thì đấy chính là sự bất công.

“Tức nước vỡ bờ”, khi vượt ngưỡng chịu đựng, khi bị vắt kiệt sức lực, tâm trí phụ nữ sẽ chẳng dại nhốt mình trong cuộc hôn nhân bất hạnh.

6. Đàn ông cần có sự nghiệp, đấy là điều hiển nhiên. Bởi sự nghiệp thành công không chỉ khiến phái mạnh hãnh diện với người đời mà còn giúp đời sống vật chất đủ đầy, vợ con được sung sướng.

Tuy nhiên, đàn ông đừng vì mải mê kiếm tiền mà quên đi quỹ thời gian dành cho gia đình. Nếu không, khi đứng ở đỉnh cao danh vọng, quay lưng nhìn lại sẽ chẳng còn thấy vợ con kề bên.

7. Phụ nữ dù mạnh mẽ, kiên cường đến mấy thì vẫn là phái yếu, vẫn muốn được chồng cưng chiều, nâng niu. Đàn ông đừng bao giờ ngừng thể hiện tình yêu, ôm người phụ nữ của mình vào lòng mà nói “Anh yêu em”.

Đừng để sự vô tâm bóp chết tình yêu, khiến hôn nhân lạnh băng, khiến tình cảm lứa đôi dù mặn nồng đến mấy cũng vỡ đôi.