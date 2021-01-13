2 thứ đàn bà khôn ngoan không bao giờ nắm giữ của đàn ông

Nếu đàn bà khờ dại cố gắng kiểm soát thì đàn bà khôn ngoan sẽ không nắm giữ 2 thứ này của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là 2 thứ đàn bà khôn ngoan không bao giờ giữ của chồng, nhờ thế chồng tự nguyện thủy chung, mê vợ không rời.

Đàn bà nông cạn quên mất rằng, nếu chồng tự nguyện đồng ý đưa tiền cho vợ quản lý thì đấy mới là dấu hiệu chứng minh chàng tin tưởng bạn tuyệt đối. Nếu chàng không muốn, ắt sẽ nảy sinh tật xấu như giấu quỹ đen, nói dối về thu nhập để qua mặt vợ.

Thuở độc thân cả đàn ông lẫn phụ nữ đều tự chủ tài chính, tự quản lý chi tiêu bởi đấy chính là quyền riêng tư của mỗi người. Thế nhưng, sau khi kết hôn đàn bà khờ dại thường muốn được nắm trong tay trọng trách “tay hòm chìa khóa”. Họ lột sạch tiền lương của chồng, bắt chồng phải chuyển hết lương vào tài khoản của mình rồi mới phát lại cho anh ấy tiêu xài.

Đừng quá o ép đối phương kẻo chính bạn sẽ ôm lấy tiếng xấu vào người - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp cần rạch ròi, thống nhất vấn đề tiền bạc ngay từ ngày đầu. Đừng quá o ép đối phương kẻo chính bạn sẽ ôm lấy tiếng xấu vào người.

2. Tâm trí

Cách giữ chồng khôn ngoan nhất chính là để chồng phải quay sang giữ vợ. Đàn bà lấy chồng, đừng vì sợ mất chồng mà ra sức quản lý, dò xét, tra hỏi đối phương bằng những câu hỏi như hỏi cung như “anh đi đâu? Với ai? Mấy giờ về?...

Lạt mềm buộc chặt mới là cách để giữ gìn mái ấm mà chị em nên áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn càng tra hỏi, càng muốn kiểm soát chồng anh ấy sẽ càng có nhiều lý do để nói dối, qua mặt vợ để có thể tránh những rắc rối không đáng có.

Thay vào đó, bạn hãy dành thời gian để phấn đấu trong sự nghiệp, làm đẹp, tìm niềm vui từ những sở thích của bản thân. Đàn bà càng xinh đẹp, hấp dẫn, đàn ông càng chết mê chết mệt, sợ mất vợ.

Thế nên, để chồng tự nguyện chung thủy, luôn muốn được về bên vợ mỗi khi tan tầm đàn bà thông minh hãy để chàng được tự do trong khuôn khổ. Lạt mềm buộc chặt mới là cách để giữ gìn mái ấm mà chị em nên áp dụng.