Phụ nữ khôn ngoan chọn chồng dựa vào 5 tính cách này, sống 'giàu có' an yên suốt đời

Phụ nữ yêu 19/01/2021 14:43

Một người đàn ông giàu có không đồng nghĩa với việc họ là người chồng tuyệt vời, và càng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ hạnh phúc.

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi cũng như các chị em khác, thường mơ về người đàn ông của mình, một chàng trai giàu có bước ra từ một tòa lâu đài dát vàng tráng lệ. Thế nhưng, trong giấc mơ cổ tích ấy, ngay khi chàng vừa nắm tay tôi cầu hôn thì... giấc mơ vụt tắt.

Đó chỉ là giấc mơ thôi các bạn ạ. Khi tôi lớn lên, nhìn cảnh chị gái lấy chồng nhưng hôn nhân tan vỡ ôm con về nhà sống cùng bố mẹ, rồi nhiều người bạn tôi kết hôn chưa được bao lâu đã đường ai nấy đi, tôi mới hiểu, lấy một người đàn ông giàu có không đồng nghĩa với việc bạn sẽ hạnh phúc.

Họ giàu có nhưng nếu họ không biết yêu thương và trân trọng bạn, không biết bạn muốn gì, trong lòng bạn đang ra sao, trái tim bạn buồn hay vui, vậy thì bạn chỉ là công cụ thỏa mãn tình dục và là "máy đẻ" con cho gia đình họ mà thôi.

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Giàu có không phải là tất cả với một cuộc hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn ông hội tụ các đức tính sau mới khiến cho cuộc đời các bạn “giàu” thực sự:

1. Tính thẳng thắn

Không ăn nói lòng vòng, hai mặt và luôn kiên định với ý kiến của mình. Chỉ riêng đức tính này thôi cũng khiến chàng trở thành của “quý như vàng” các bạn nhé.

Những người đàn ông như vậy thường là những người chín chắn, suy nghĩ kỹ càng, luôn khiến người phụ nữ bên cạnh họ an tâm.

2. Không chi li, tính toán

Nếu anh ta sẵn sàng chia sẻ với bạn đồng tiền cuối cùng của mình như vậy là bạn đã gặp được người chồng tuyệt vời rồi đó. Anh ấy đâu có tiếc gì với bạn đâu. 

Tôi có một người bạn, mỗi khi anh chồng đưa tiền cho bạn ấy, anh ta đều ghi chép cẩn thận. Thấy vợ đi chợ mua nhiều đồ, anh ta cũng càm ràm sao mua nhiều vậy. Mọi chi tiêu trong gia đình đều được anh quản lý chặt chẽ. Chị nói với tôi: “Cuộc sống của chị bức bối và khó chịu”.

Vậy đó, nếu người đàn ông của tôi quá chia li, tính toán như vậy thì cuộc đời này vô cùng bất hạnh.

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Lấy người chồng biết quan tâm đến người khác, bạn còn mong gì hơn? - Ảnh minh họa: Internet

3. Biết quan tâm đến người khác

Chắc chắn người đàn ông này sẽ không để bạn buồn hay lo lắng quá nhiều về một điều gì đó. Anh ấy sẽ tìm cách tháo gỡ giúp bạn, hỗ trợ để bạn để vượt qua mọi vấn đề. Anh ấy sẽ là người đồng hành lý tưởng bên bạn.

Bạn còn mong gì nhiều hơn nữa?

4. Sẵn sàng hy sinh vì bạn

Công việc quá bận, bạn về muộn, anh sẵn sàng bỏ buổi nhậu để đón con giúp bạn. Đêm khuya, anh có thể thức pha sữa cho con để bạn được ngủ. Con ốm, anh ấy thức cả đêm để chăm con cùng bạn. Sự san sẻ, sẵn sàng hy sinh vì gia đình của người chồng chính là món quà quý nhất mà người vợ nào may mắn nhận được.

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Phụ nữ nên yêu người đàn ông nào sẵn sàng hy sinh vì bạn - Ảnh minh họa: Internet

5. Tính độc lập

Với đức tính này, người đàn ông sẽ tự mình giải quyết các vấn đề mà không cần phải nhờ vả ai. Do đó, họ thường là những người dễ thành công trong sự việc.

Những người đàn ông có tính cách này thường rất cuốn hút. Do đó nếu phụ nữ nào đang sở hữu họ thì hãy giữ chặt lấy nhé.

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