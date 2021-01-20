Như vậy có thể thấy, tiền bạc dẫu có vai trò to lớn như thế nào thì cũng phải chấp nhận một sự thực là phải đứng sau tình dục mà thôi.

Trong một điều tra xã hội học, khi được hỏi: " Tình dục và tiền bạc - điều gì quan trọng hơn?", không ít người ngạc nhiên khi nhận được kết quả mà phần lớn những người tham gia trả lời tình dục quan trọng hơn tiền bạc.

Khá nhiều chị em lại chủ quan xem chuyện chăn gối không có gì đáng bận tâm, chỉ đến khi chồng trăng hoa tìm kiếm bên ngoài mới giật mình nhận ra, lâu nay mình đã quá thờ ơ với chồng.

Sau khi kết hôn, theo thời gian, chuyện chăn gối của các cặp vợ chồng không được mặn nồng như thuở ban đầu nữa, ít nhiều phai nhạt hoặc trồi sụt. Nhiều người vợ hoảng sợ bởi sau một thời gian sinh con và nuôi con vất vả, chuyện ấy đã không còn hào hứng, say mê.

Tốt nhất, bạn nên kiểm chứng những dấu hiệu sau, để xem mình có đang gặp vấn đề với "chuyện ấy" không, từ đó tìm cách tháo gỡ tình trạng này.

Những dấu hiệu cho thấy bạn đang “bỏ đói” chồng:

1. Không hào hứng khi chồng đề cập đến chuyện ấy

Phụ nữ qua tuổi 30, nội tiết tố nữ trong cơ thể bị suy giảm sẽ khiến bạn cảm giác “khô khan” khi làm chuyện ấy. Chính vì vậy bạn sẽ thấy thiếu hào hứng và không hề mặn mà khi chồng bạn đề cập về đề tài này.

Khi đã không thích, chắc chắn bạn sẽ lý do để lảng tránh và trốn tránh gần gũi với chồng. Do đó, “chuyện ấy” của bạn chắc chắn không thường xuyên rồi.

Cáu kỉnh và nóng giận cũng cho thấy bạn đã bỏ rơi chuyện chăn gối quá lâu rồi - Ảnh minh họa: Internet

2. Không nhớ lần cuối khi nào

Bạn thử nhớ lại xem lần cuối cùng bạn làm "chuyện ấy" với chồng từ khi nào. Nếu là cách đây một hai tuần, hoặc bạn mơ hồ một thời điểm nào đó thì chắc chắn chồng bạn đang bị bỏ “đói” thực rồi.

Bạn nên duy trì 1-2 lần/tuần, đây tần suất được xem là lý tưởng cho các cặp đôi.

3. Khi vào trận chỉ mong “chuyện ấy” chóng xong

Mỗi lần vào cuộc nếu bạn chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng kết thúc thì có lẽ bạn không còn cảm xúc hào hứng và thú vị nữa. Những giây phút thăng hoa sẽ khó đến với bạn. Điều này khá nguy hiểm bởi nó có thể xuất phát từ việc bạn đã bỏ quên tình dục khá lâu khiến quá trình lão hóa và mãn kinh của bạn bị kích hoạt.

4. Hay cáu kỉnh và nóng giận

Nghe có vẻ vô lý nhưng việc bạn hay rơi vào trạng thái cáu kỉnh và nóng giận cho thấy, chuyện chăn gối của bạn đang không được êm ấm. Còn khi bạn quan hệ tình dục đều đặn và đạt khoái cảm, cơ thể bạn sẽ tiết ra nhiều nội tiết tố nữ giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh, làn da tươi trẻ, cải thiện hệ miễn dịch, khi đó tình trạng nóng giận của bạn ắt sẽ không còn nữa.

Hãy tâm sự với chồng khi bạn thấy có khó khăn trong "chuyện ấy" - Ảnh minh họa: Internet

5. Mất ngủ triền miên

Chất endorphin, giúp duy trì giấc ngủ, sẽ được tiết ra nhiều nhất sau khi bạn quan hệ tình dục. Bạn rơi vào trạng thái mất ngủ thường xuyên chứng tỏ cơ thể bạn đang mất cân bằng, chất endorphin đang bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Tình dục bao giờ cũng phải đến từ hai phía. Khi gặp bất cứ khó khăn nào, bạn cũng nên tâm sự với bạn đời. Hai người cùng thấu hiểu và trân trọng nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.