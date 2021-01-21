Những câu nói 'cấm kỵ' trên giường mà bạn không nên nói với bạn tình, đặc biệt câu thứ 2 sẽ khiến chồng 'tụt hứng' ngay lập tức

Phụ nữ yêu 21/01/2021 15:12

Trong “cuộc yêu” có những câu nói tưởng như vô tình nhưng thực ra lại vô cùng nguy hiểm, bởi nó có thể khiến cho người đàn ông của bạn bị "tụt hứng tình dục" và tổn thương sâu sắc.

Với đàn ông, tình dục vô cùng quan trọng, nếu không muốn nói là vị trí số một trong cuộc sống của họ. Và khi đời sống tình dục viên mãn, chắc chắn tình cảm của hai người sẽ vô cùng mặn nồng và thắm thiết.

Để chuyện chăn gối của hai người luôn được êm thấm, mỗi chị em cần phải tế nhị khéo léo, làm sao để tạo cảm xúc nồng nàn cho đối phương, đồng thời giúp cả hai người cùng có những giây phút viên mãn nhất. Đặc biệt, chị em cần tránh những những câu nói cấm kỵ sau.

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Cần tránh những câu nói thiếu tôn trọng với đối phương trong những giây phút ân ái - Ảnh minh họa: Internet

1. “Có thể nhanh được không? Em đang vội”

Sẽ làm gì đây nếu chẳng may bạn có buổi họp sắp đến giờ, bạn vô cùng bận bịu nhưng chuyện ấy giờ mới đến giây phút cao trào? Bạn lên tiếng giục đối phương ư? Sẽ là hết sức sai lầm đấy. Lời nói vô tình của bạn có thể khiến đối phương "tụt dốc" cảm xúc, và đẩy "cuộc yêu" đến hồi tan vỡ.

Người đàn ông của bạn sẽ rơi vào trạng thái hoang mang. Anh sẽ nghĩ ngay là bạn không mặn mà trong cuộc yêu, đồng thời bạn lên giường với họ chỉ vì bổn phận và trách nhiệm chứ không phải "đam mê" thực sự. 

Hãy tâm sự với anh ấy thật nhiều để anh ấy hiểu. Người đàn ông yêu thương bạn sẽ luôn dành cho bạn những điều tốt đẹp nhất. 

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Phụ nữ luôn cần khéo léo và tinh tế trong 'chuyện ấy' - Ảnh minh họa: Internet

2. "Anh không bằng người cũ của em rồi"

Người cũ luôn là một phần ký ức mà các cặp yêu nhau luôn muốn khép lại. Quá khứ mãi mãi là quá khứ. Huống hồ khi hai người đang trong những giây phút quan trọng, thì việc khơi gợi lại người cũ là tối kỵ, dẫu chỉ là những so sánh hài hước, vui vẻ.

Câu nói của bạn sẽ chẳng khác gì nhát dao cứa vào tâm tư của chàng đó.

3. “Có thể cho em vay ít tiền được không?”

Tình yêu và tiền bạc đôi khi phải tách rời nhau. Trong cuộc yêu nếu bạn đề cập ngay đến vấn đề này, người đàn ông của bạn lập tức đặt câu hỏi: "Bạn lên giường với anh ấy vì tiền hay vì tình?". Những nghi hoặc như vậy sẽ là mầm mống giết chết tình yêu của bạn đó.

Bạn nên nói chuyện này trong một thời điểm khác thì sẽ thích hợp hơn.

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Không nên tạo cho người đàn ông quá nhiều áp lực và căng thẳng trên giường - Ảnh minh họa: Internet

4. “Chúng mình sẽ cưới nhau nhé”

Nhắc đến chuyện kết hôn sau những giây phút ân ái, bạn sẽ khiến người đàn ông mang cảm giác như đang gánh một gánh nặng cần phải trả, do đó sẽ không tránh khỏi việc anh ta thấy bị tụt hứng tình dục vì quá áp lực và căng thẳng.

Tình dục là nhu cầu nhưng cũng là sự tự nguyện của cả hai người. Do đó, nếu cứ bắt anh ta phải hứa hẹn hay cam kết gì đó thì quả là không nên chút nào.

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