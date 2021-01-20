Đây là 5 sai lầm mà các cuộc hôn nhân tan vỡ đều mắc phải, khắc phục nó, vợ chồng bạn sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Cuộc sống hôn nhân nhiều thách thức. Có người ví như địa ngục khi hôn nhân tan vỡ . Nhưng cũng không ít người cảm nhận, hôn nhân đã làm thay đổi rất nhiều cuộc đời họ theo hướng tích cực.

Ngay từ khi hai người trao nhẫn cho nhau trước sự có mặt của đầy đủ hai bên gia đình cùng quan khách và bạn bè, họ chính thức bước vào cuộc sống vợ chồng.

Thiết nghĩ, vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau đều do chính hai người trong cuộc định đoạt. Nếu họ biết cách vượt qua những sai lầm trong cuộc sống thì ngọn lửa hôn nhân của họ chắc chắn sẽ bền lâu.

1. Đề cao cái tôi quá lớn

Nếu cả hai vợ chồng đều đặt cái tôi của mình quá lớn thì chắc chắn đó chính là mầm mống của sự rạn nứt, tan vỡ. Bầu trời cùng một lúc không thể có hai mặt trời. Và cả hai vợ chồng không thể hòa hợp nếu đều tự cao tự đại, đều cho mình là số một.

Do đó, đã về chung một nhà, ngủ chung một giường, vợ chồng hãy nhường nhịn nhau, hạ thấp cái tôi cá nhân của mình xuống để cuộc sống êm ấm hơn.

2. Ít trò chuyện, tâm sự cùng nhau

Cuộc sống mưu sinh có thể khiến hai vợ chồng vất vả, tối muộn mới trở về nhà, nhưng bạn đừng quên trò chuyện tâm sự cùng bạn đời. Có trò chuyện mới có thể hiểu nhau. Có trò chuyện thì tâm tư bạn mới được đối phương cảm thông. Đôi khi chỉ một câu chuyện cười, một lời hỏi thăm cũng khiến tình cảm vợ chồng được bền lâu.

Nắm tay nhau thật chặt, chúng mình sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường - Ảnh minh họa: Internet

3. Không quan tâm chăm sóc bản thân

Một người chồng luôn thích một người vợ biết chăm sóc bản thân. Mùi nước hoa hay một màu son mới của cô cũng khiến anh mê mẩn. Một người vợ cũng không thể yêu một người chồng luôn hiện diện trong bộ quần áo nhàu nát, vài ngày không thay. Hy sinh cho gia đình không có nghĩa bạn bỏ quên việc quan tâm chăm sóc bản thân mình. Hạnh phúc gia đình giống như một bông hoa, nó chỉ có thể đẹp hơn nếu được tưới tắm và chăm sóc mà thôi.

4. Đưa hết tiền cho vợ

Người đàn ông sẽ không còn tiền cho những nhu cầu cá nhân, không thể lo cho bố mẹ gia đình mình. Bạn sẽ có cảm giác mình sống phụ thuộc không còn chủ động và tự tin trong cuộc sống. Ngay cả khi bạn muốn tặng vợ một món quà bất ngờ nào đó cũng không thể. Do đó, bằng cách nào đó bạn hãy để một khoản tiền cho riêng mình.

Khó khăn chẳng là gì nếu chúng ta cùng nhau vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

5. Luôn có kế hoạch đi chơi

Hãy chủ động đưa ra các kế hoạch đi chơi, tắm biển hoặc dã ngoại. Không khí gia đình và cảm xúc của hai vợ chồng sẽ thay đổi theo hướng vui vẻ và tươi mới hơn. Đây cũng chính là cách đơn giản nhất làm mới tình yêu của vợ chồng bạn.