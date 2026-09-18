Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 18/09/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ vào đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, tuổi Mão đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho tuổi Mão có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão hôm nay vẫn đang tiến triển khá tốt. Tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Về cơ bản tuổi Mão sẽ không gặp phải khó khăn nào quá lớn, tuy trước mắt vẫn còn nhiều thử thách nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình, con giáp này hoàn toàn có thể vượt qua được và từng bước xây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, nhờ Lục Hợp Thái Tuế tương trợ, người tuổi Dậu đón một ngày thứ 5 đầy may mắn, đạt nhiều thành tích tốt với những nỗ lực suốt thời gian qua. Nhìn chung con đường sự nghiệp của bạn đang rất rộng mở. Bạn cần tin tưởng hơn vào bản thân mình và ở trong thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội, đó chính là thời điểm để bạn bứt phá. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày ngũ hành tương sinh, mối quan hệ giữa người tuổi Dậu và nửa kia rất hòa hợp bởi hai người luôn chia sẻ mọi suy nghĩ và dự định trong lòng với nhau. Bạn không sợ đối đầu với khó khăn bởi bạn tin rằng chỉ cần hai trái tim đồng thuận thì có thể cùng nhau giải quyết mọi vấn đề mà cuộc sống đặt ra.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, Tam Hội xuất hiện khiến tuổi Thìn có được hậu phương vững chắc. Những thử thách có thể khiến bạn cảm thấy mỏi mệt về mặt tinh thần, tuy nhiên, sự động viên và ủng hộ từ những người xung quanh tiếp thêm cho bạn động lực và sự quyết tâm để vững vàng đối diện với mọi vấn đề. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều tin vui về chuyện tiền bạc trong ngày Chính Tài tương trợ. Tuổi Thìn nên dành thời gian lập chiến lược mới nhằm nâng cao hiệu quả công việc, thu nhập thông tin. Nếu đang thi cử, học hành, bạn có thể đạt được nhiều tiến bộ hoặc thành tựu. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ vào đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vợ thản nhiên rời đi khi bị chồng đuổi, chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng đổi thái độ

Vợ thản nhiên rời đi khi bị chồng đuổi, chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng đổi thái độ

Tâm sự 22 phút trước
Sau khi xảy ra tranh cãi, 2 người phụ nữ lao vào giật tóc rồi đánh nhau ngay trong thang máy

Sau khi xảy ra tranh cãi, 2 người phụ nữ lao vào giật tóc rồi đánh nhau ngay trong thang máy

Video 37 phút trước
Chồng quay về xin tha thứ sau khi bị nhân tình bỏ, người vợ thẳng thắn từ chối

Chồng quay về xin tha thứ sau khi bị nhân tình bỏ, người vợ thẳng thắn từ chối

Tâm sự Eva 52 phút trước
1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Sống khỏe 1 giờ 0 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, cuộc đời lên hương, sự nghiệp hanh thông, thành công ngoài mong đợi, tiền đẻ ra tiền

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, cuộc đời lên hương, sự nghiệp hanh thông, thành công ngoài mong đợi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Xã hội 1 giờ 12 phút trước
Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Video 1 giờ 37 phút trước
Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mặt trời soi sáng trong 14 ngày tới, 3 con giáp may mắn gặp thời, tài khoản rủng rỉnh, sự nghiệp chuyển mình đột phá, ngập trong biển tiền

Mặt trời soi sáng trong 14 ngày tới, 3 con giáp may mắn gặp thời, tài khoản rủng rỉnh, sự nghiệp chuyển mình đột phá, ngập trong biển tiền

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, cuộc đời lên hương, sự nghiệp hanh thông, thành công ngoài mong đợi, tiền đẻ ra tiền

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, cuộc đời lên hương, sự nghiệp hanh thông, thành công ngoài mong đợi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh