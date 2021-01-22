Yêu xa vì Covid, bạn trai Hằng BingBoong nhắn nhủ 'Em còn nhớ mùi anh không?' và cái kết khiến dân mạng 'tan chảy'

Hậu trường 22/01/2021 11:20

Chỉ với mấy lời giản dị mà "ngọt như mía lùi" của Hằng BingBoong và bạn trai, dân tình lại được phen xao động, tan chảy với cặp đôi yêu xa mùa dịch.

Giọng ca “Thu cuối” và bạn trai xa nhau tròn một năm do tình hình dịch bệnh khiến các đường bay đóng cửa. Bạn trai cô là Jeremy, hiện mắc kẹt ở Pháp. Anh vẫn chưa được gặp cậu con trai của hai người là bé Jin kể từ khi chào đời đến nay. Hiện tại cậu bé đã được ba tháng tuổi.

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Lời nhắn gửi ngọt ngào của Hằng BingBoong và bạn trai trên Instagram

Trong một bài viết mới đây, khi chia sẻ lời nhắn gửi yêu thương đầy nhung nhớ với bạn trai trên Instagram, Hằng BingBoong đã làm cộng đồng mạng tan chảy và nhận được nhiều cảm thông, chia sẻ. Bất ngờ hơn, sợ bạn gái "quên mình", Jeremy còn gửi cả "chiếc áo có mùi của anh" về cho cô nàng. 

Nguyên văn lời nhắn:

 “Tròn một năm chúng tôi không thể gặp.

- Anh hỏi: Em còn nhớ mùi của anh không?

- Tôi lắc đầu.

- Anh liền gửi về một cái áo có mùi của anh cho tôi...

- Anh hỏi: Em có thể đợi anh được không?

- Dạ em sẽ đợi !

- Mắt anh rơm rớm...

Rồi con được một tháng, hai tháng, ba tháng... Những cuộc video call hai, ba tiếng đồng hồ không đủ cho nỗi nhớ nhau...

"Hôm qua anh ngủ mơ em ôm anh và cầm tay anh từ đằng sau. Anh quay lại không thấy em đâu anh mới biết mình ngủ mơ".

Uhm... bà Boong khóc ngon lành...”

Sau khi những dòng trạng thái trên được đăng tải, nhiều lời chúc phúc đã dành cho hai người. "Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình chị", một fan nhắn gửi.

Không ít bạn cùng cảnh ngộ yêu xa mùa dịch cũng đã chia sẻ cùng cô: "Hiểu cảm giác của bạn!!! Vợ chồng mình cũng đã xa nhau được 11 tháng vì Covid, giờ em bé nhà mình đã được hai tháng rưỡi mà gia đình chưa được đoàn tụ. Mình tin là sẽ sớm thôi! Chúc bạn và gia đình luôn bình an!".

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Hằng BingBoong và bạn trai vào thời điểm dịch bệnh chưa xảy ra

Có thể thấy, bạn trai Hằng BingBoong là một người khá tình cảm và có trách nhiệm với hai mẹ con. Mặc dù ở xa không thể tự tay chăm sóc con trai nhưng ngày nào anh cũng gọi điện thoại hỏi thăm và quan tâm hai mẹ con, mỗi ngày vài tiếng là chuyện bình thường. Những lời nhắn gửi của anh ngọt ngào đến mức có thể khiến tim cư dân mạng "tan chảy".

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Hằng BingBoong và cậu con trai kháu khỉnh
 
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Cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh nở
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Vẻ duyên dáng của giọng ca 'Cuối thu'

Hằng BingBoong và bạn trai trước khi thành đôi đã có một thời gian dài quen nhau qua mạng. Bạn trai cô là người Pháp gốc Việt, kém cô hai tuổi, hiện đang làm việc tại Pháp.

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