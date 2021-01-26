Về cơ bản những con giáp tuổi Thân thường có cuộc sống nội tâm kín đáo, rất khó lộ ra ngoài. Bề ngoài có thể họ là người mạnh mẽ, "ăn to nói lớn" nhưng thực chất lại vô cùng yếu đuối, mềm lòng. Vì vậy, họ rất khó tìm được người để có thể hiểu và chia sẻ buồn vui trong lòng.

Ngoài ra, những người tuổi Thân khá khéo léo, tế nhị, sống chân tình. Người theo đuổi họ không phải là ít. Thế nhưng, chính sự lưỡng lự và cân nhắc quá kỹ của họ cũng là nguyên nhân mà người tuổi Thân dễ rơi vào tình trạng độc thân.

Người tuổi Ngọ độc lập tự chủ và may mắn được ông trời ban cho tố chất thông minh và sự chính trực, điều này khiến người tuổi Ngọ luôn cảm thấy mình “đứng trên” người khác.

Do sẵn tâm lý tự cao nên những con giáp này rất khó tìm được người ngang sức ngang tài, lúc nào họ cũng cảm thấy bản thân như đang ở vạch xuất phát trên con đường tìm một nửa còn lại của cuộc đời vậy.

Những người tuổi Ngọ thường độc lập về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người tuổi Ngọ còn khá độc lập về tài chính. Những cô nàng tuổi Ngọ không thích phụ thuộc, dựa dẫm vào ai cả. Vì vậy chẳng có lý do gì mà con giáp này không tiếp tục cuộc sống độc thân tự do, được ngao du phiêu lưu đây đó.

Đây là một con giáp may mắn tràn đầy bởi họ được làm chủ chính cuộc sống của mình.

Con giáp tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đảm đang khéo léo, có cuộc sống hướng nội. Tuy nhiên, những con giáp này sống tự ti, có một chút yếu đuối, dễ đổ vỡ, nên họ thường ngại ngần khi gặp người khác giới. Thậm chí, ngay cả khi có cảm tình với đối phương họ cũng e ngại, không dám thổ lộ.

Người tuổi Mùi thường bị động trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Về cơ bản, con giáp tuổi Mùi là người bị động nên khá bất lợi trong chuyện tình cảm.

Độc thân có là gì đâu? Nếu sống vui, sống an nhiên và tự tại, hạnh phúc sẽ đến với bạn mà thôi.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm