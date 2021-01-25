Đến nhà bạn trai, không phải mẹ chồng, 4 ĐIỀM XẤU này mới là điều phụ nữ cần chú ý, 'quay đầu' cũng chưa muộn

Tâm linh - Tử vi 25/01/2021 16:42

Không phải giàu hay nghèo mới quan trọng, 4 điềm xấu phong thủy sau mới là điều các cô gái cần suy nghĩ lại trước khi quyết định về làm dâu nhà chàng.

Nhà cửa bừa bộn bẩn thỉu

Một ngôi nhà bừa bộn bẩn thỉu, đồ đạc lộn xộn không lau chùi, không để đúng nơi quy định luôn chứng tỏ một điều: Chủ nhân không phải là người chăm chỉ, sạch sẽ. Chắc chắn họ có tâm lý được chăng hay chớ, sống giản đơn, lười nhác, không biết thu vén trước sau. Những gia chủ này thường phúc lộc không nhiều, phần lớn sống trong khó khăn vất vả.

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Nếu có 4 điềm xấu này, gia chủ sẽ làm ăn ngày càng tàn lụi - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của những gia đình này vì thế cũng không thể cao sang được. Nếu không phải là một cô gái chăm chỉ, biết lo toan mọi việc thì bạn có thể phải suy nghĩ lại quyết định lấy chồng của mình nhé.

Cây xanh chết khô héo

Nếu nhìn thấy cây xanh khô héo trong nhà thì chắc chắn bạn phải nghĩ đến hai vấn đề: Hoặc là gia chủ quá lười mà quên đến việc tưới tăm cho cây hoặc gia đình đang chuẩn bị có điềm xấu nên cây xanh héo tàn dự báo trước. Cả hai trường hợp này đều không tốt, ẩn chứa nhiều điều không may, nên các cô gái hãy để ý nhé.

Bàn thờ bị lệch

Bàn thờ không cần quá to và rộng, nhưng tuyệt đối phải gọn gàng, sáng sủa, sạch sẽ, chưng hương và hoa đủ đầy. Một bàn thờ được chăm chút chu đáo sẽ chứng tỏ gia chủ cẩn thận, trọng lễ nghi, tâm tính tốt đẹp. Nếu như vậy thì chồng bạn sẽ là người được nuôi dạy lễ giáo đầy đủ, được ăn học cẩn thận, chắc chắn hiểu biết hơn người.

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Cây xanh tươi tốt trong nhà chứng tỏ chủ nhân chăm chỉ, sạch sẽ, thu vén vẹn toàn - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu bạn thấy bàn thờ lạnh lẽo, không được lau chùi, hoặc bàn thờ bị lệch có thể do thời gian hoặc chất liệu thì đó là dấu hiệu cho thấy, việc chăm sóc cúng bái không được coi trọng. Khi ấy, lộc tài của gia đình khó vào, con cái vì vậy cũng làm ăn vất vả.

Không khí lạnh

Nếu bạn cảm thấy khí lạnh trong nhà thì đây là ngôi nhà không có nhiều may mắn. Người ta thường gọi là đây là âm khí, một điềm xấu phong thủy mà không gia chủ nào muốn có trong ngôi nhà mình.

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Một ngôi nhà ấm áp sẽ giúp cải thiện môi trường sống - Ảnh minh họa: Internet

Ngôi nhà lạnh, thường kéo theo cảm giác cô đơn buồn bã. Chủ nhân có thể là người sống khép kín, không giao du, ít bạn bè, tính tình không được cởi mở, vì vậy họ cũng không có nhiều lộc phúc để lại cho con cháu.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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