Mẹ chồng cay độc, nàng dâu nhanh trí ‘phản’ lại với mong muốn, không ít thì nhiều cũng phải cho bà hiểu chuyện

Tâm sự gia đình 28/01/2021 05:55

Mẹ chồng ăn nói bốp chát, sâu cay. Không chấp nhận điều này, cô con dâu đáp trả mẹ chồng xéo xắt mong bà tỉnh ngộ mà thay đổi.

“Rau gì mà cứng thế?”, “Thịt dai thế này ai ăn được?”, “Nấu cho ai ăn mà cơm không nhai nổi thế này”… mấy câu nói buông lơi ấy, kèm theo thái độ cau có khó chịu ra mặt của mẹ chồng không ngày nào không hiện diện bên mâm cơm nhà tôi.

Bữa ăn đang ngon mà thấy đắng. Chồng tôi chả nói gì ngồi im thin thít ăn.

con dau dap tra me chong 1
Mẹ chồng tôi nổi tiếng là khó tính - Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ mà bực mình, mẹ chồng tôi ở nhà cả ngày chẳng động tay động chân vào việc gì. Trong khi tôi đi làm cả ngày, chiều tối mới về, vội vàng đi chợ nấu ăn, làm sao không tránh khỏi bữa cơm thế này thế kia. Đã thế, mẹ chồng tôi lại vô cùng khó tính, ăn cái gì cũng phải thật ngon, hơi trái ý là phật lòng. 

Sống thế này chịu sao nổi? Tôi bèn tìm cách cự lại bà, cốt để cho bà hiểu và thông cảm. Bố chồng tôi mất sớm, nên xưa nay trong gia đình mọi việc đều do bà quyết định, ai can hay nói gì cũng không được, lúc nào bà cũng cho mình là nhất rồi. Lại được con cái cưng chiều, không ai nói gì nên bà càng ngày càng khó tính.  

con dau dap tra me chong 2
Không hài lòng điều gì, mẹ chồng đều mang tôi ra để nói - Ảnh minh họa: Internet

Ngày Tết, tôi vừa bưng mâm cúng lên đã nghe tiếng bà chê ỏng, chê eo, nào là bày biện xấu thế, cà rốt chưa tỉa hoa, giò sao không xếp hình bông hoa cho đẹp. Tôi "phản" luôn: "Mẹ ơi, cốt ở tấm lòng. Con không có nhiều thời gian, cháu lại nhỏ mà chẳng ai đỡ đần con cái gì. Thành tâm là quan trọng nhất mẹ ạ. Con thấy mẹ từng làm cỗ có cầu kỳ vậy đâu mà mẹ cứ yêu cầu con vậy?".

Lại tiếp chuyện này nữa, bữa ấy nhà có khách. Mọi người trong lúc ăn cơm nói về chuyện vợ anh Nam, bạn chồng tôi, nghe nói thu nhập cao lắm, dư dả mua nhà mua xe cho nhà chồng. Mẹ chồng tôi buông đũa nói một câu: "Vợ người ta như vậy chứ, ai như vợ con nhà này bao giờ?".

Nói thật, tôi thấy nóng mặt quá các mẹ ạ. Chồng tôi vẫn ngồi im chẳng nói gì.

Thế là, tôi - cô con dâu đáp trả mẹ chồng ngay lập tức: “Mỗi nhà mỗi cảnh mẹ ạ. Mẹ so sánh như vậy là không hợp rồi. Như bác Hưng hàng xóm còn vừa mua cho hai vợ chồng anh con trai cả cái nhà ngay mặt đường để kinh doanh đó mẹ, nghe nói mấy tỷ đồng, bọn con cũng có so sánh gì đâu?”. Bà im lặng không nói gì, chắc tại ngại nhà có khách.

con dau dap tra me chong 3
Tôi mong mẹ chồng hiểu và thông cảm cho tôi - Ảnh minh họa: Internet

Hôm khác, đang ngồi ăn cơm, không may đĩa rau còn sót con sâu nhỏ, bà liền gắt gỏng: "Có mớ rau mà nhặt không kỹ thì còn làm được việc gì?". Tôi trả lời luôn: "Con về muộn, trời tối, mắt lại kém, mai mẹ ở nhà giúp con nhặt rau, con về nấu cho nhanh và tiện, kẻo lại vướng sâu mẹ ăn thì khổ".

Tôi nói bóng gió vậy thôi chứ biết bà cũng chẳng giúp gì mình đâu. Tính người khó cải. Biết thay đổi được mẹ chồng tôi không phải là dễ, nhưng nếu tôi càng im lặng thì càng không được các mẹ ạ.

Chọn vợ, hãy xem phụ nữ nào có nét tướng này, trời sinh là ‘mệnh phụ phu nhân’, một đời vinh hoa phú quý

Chọn vợ, hãy xem phụ nữ nào có nét tướng này, trời sinh là ‘mệnh phụ phu nhân’, một đời vinh hoa phú quý

Nhiều con giáp may mắn sinh ra đã có "tướng mạo phu nhân" với các nét tướng đặc biệt mà rất ít phụ nữ có thể sở hữu được.

Xem thêm
Từ khóa:   cách con dâu đáp trả mẹ chồng đáp trả mẹ chồng mẹ chồng nàng dâu

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới