Top những con giáp nữ đào hoa, đi đâu cũng có người thương kẻ nhớ, nhưng sau cùng lại lỡ mất người đàn ông của mình

Con gái tuổi Mùi có tính cách nhanh nhẹn và khéo léo. Họ vừa ngọt ngào lại vừa thông minh, bản lĩnh nên nhiều chàng trai đã đổ gục nganh khi bắt gặp ánh nhìn đầu tiên của con giáp này.

Tuy nhiên do có quá nhiều sự lựa chọn nên con giáp tuổi Mùi dễ rơi vào tình cảnh "đứng núi này trông núi nọ", chần chừ trong các quyết định của mình. Có lẽ vì vậy mà con giáp này rất dễ phải sống trong vào cảnh cô đơn, lẻ bóng.

Con giáp tuổi Thân có cuộc sống nội tâm phong phú. Họ vô cùng thâm trầm, sâu sắc, bản chất cẩn thận và sạch sẽ, luôn cầu kỳ trong cách ăn mặc.

Những cô gái này thường không thể dứt khoát trong chuyện tình cảm. Do có quá nhiều nỗi băn khoăn và suy tính khiến cho quyết định chọn bạn đời của họ cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng.

Quá nhiều suy tính sẽ khiến cô gái tuổi Thân bỏ lỡ mất cơ hội của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn: May mắn, tài giỏi

Đây là một trong những con giáp may mắn. Con gái tuổi Thìn vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, đảm đang hơn người.

Nếu người chồng nào lấy được cô gái tuổi Thìn thì xin chúc mừng anh ta. Cô gái ấy sẽ mang tài lộc đến cho công việc kinh doanh cho chồng, và nhờ vậy sự nghiệp của người chồng tiến tới thuận lợi, tích tài tích lộc.

Tuy vậy, con giáp này có nhược điểm là hơi kiêu căng, ngạo mạn. Do đó nếu họ không chịu thay đổi bản thân thì người đàn ông của họ có thể sẽ từ bỏ họ ra đi.

Các cô nàng tuổi Tỵ thông minh và cá tính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ: Thông minh, cá tính

Cô gái tuổi Tỵ tài ba và có cá tính mạnh. Tuy nhiên, chính thế mạnh này lại trở thành điểm yếu cản trở hạnh phúc khi mà con giáp này luôn tìm mọi cách để đứng "cao hơn" ngay cả trong suy nghĩ và tiền tài so với nửa kia của mình.

Càng ngày, khi khoảng cách ấy càng lớn thì tình cảm của họ càng sứt mẻ, việc chia tay nhau chỉ là sớm muộn mà thôi.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.