Tuyệt chiêu chọn người XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM, tiền rơi đầy két, một nhà bình an, vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 30/01/2021 16:22

Theo quan niệm của người xưa, người xông nhà đầu năm sẽ là người mang tài lộc và vận may đến cho gia đình bạn. Do đó, chọn người xông nhà Tết Tân Sửu này bạn cần hết sức lưu ý để có một năm bình an, may mắn.

Tết đã gần lắm, chọn người xông đất là việc quan trọng nên bạn phải nghĩ đến ngay từ bây giờ rồi. Tốt nhất, bạn phải có kế hoạch trước cho người sẽ đến khai xuân nhà bạn. Cần tránh việc họ đã “xông nhà” cho một vài gia chủ rồi mới đến lượt nhà bạn, vía của người này vì vậy không còn được thiêng nữa.

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Người xông đất đầu năm sẽ mang tài lộc đến cho gia đình bạn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi chọn người xông đất

Trước hết, để chọn được người "mở hàng" tốt nhất, bạn cần lưu ý các điều sau về người này:

  • Trong năm qua, người này không vướng tang gia, tai nạn hay chuyện buồn gì.
  • Là người khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không ốm đau bệnh tật.
  • Sự nghiệp đang lên, ăn nên làm ra, phát tài phát lộc.
  • Có gia đình hòa thuận êm ấm, con cái ngoan ngoãn thành đạt.
  • Tốt tính, nhân hậu, được mọi người yêu quý. 

Một người hội tụ đầy đủ các yêu tố này bước đầu sẽ là người phù hợp dẫn vận may đến với gia đình bạn. 

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Cần chọn người có tuổi phù hợp với gia chủ để mời đến xông nhà đầu năm - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý để chọn tuổi phù hợp

Người xưa cho rằng, chọn tuổi của người xông đất phải dựa vào can, chi, tránh tuổi kỵ và tuổi xung với gia chủ.

Về can, các bạn nên chú ý các can hợp và kỵ sau:

  • Giáp hợp với Kỷ nhưng lại kỵ với Canh và Mậu
  • Ất hợp Canh nhưng kỵ với Tân và Kỷ
  • Bính hợp với Tân nhưng kỵ Nhâm và Canh
  • Đinh hợp với Nhâm nhưng kỵ với Quý và Tân
  • Mậu hợp với Quý nhưng lại kỵ với Giáp và Nhâm
  • Kỷ hợp với Giáp nhưng kỵ với Ất và Quý
  • Canh hợp với Ất nhưng kỵ với Bính và Giáp
  • Tân hợp với Đinh, Ất
  • Nhâm hợp với Mậu nhưng kỵ với Mậu và Bính
  • Quý hợp với Mậu nhưng kỵ với Kỷ và Đinh

Về tuổi, bạn nên tránh chọn các tuổi xung khắc với bạn. Các nhóm tuổi sau là xung khắc, bạn nên chú ý:

  •  Dần-Thân-Tỵ-Hợi 
  • Thìn-Tuất-Sửu-Mùi 
  • Tý-Ngọ-Mão-Dậu
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    Chọn tuổi người xông nhà phải dựa vào can, chi, tránh xung khắc với chủ nhà - Ảnh minh họa: Internet

Về mệnh, chúng ta có tất cả 5 mệnh khác nhau, bạn không nên chọn những người có mệnh xung khắc với mình, cụ thể:

  • Kim khắc Mộc
  • Mộc khắc Thổ
  • Thổ khắc Thủy
  • Thủy khăc Hỏa
  • Hỏa khắc Kim

Nếu bạn đã chọn được người xông đất Tết Tân Sửu thỏa mãn tất cả các tiêu chí trên thì xin chúc mừng gia đình bạn. Năm nay, gia đình bạn chắc chắn sẽ tấn tài, tấn lộc, vạn sự như ý.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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