Tử vi Tân Sửu 2021: Lộ diện những con giáp thích 'TAY VỊN', vợ phải CAO TAY kẻo 'tan cửa nát nhà'

Theo tử vi Tân Sửu 2021, những con giáp may mắn sau được trời phú cho sự khéo léo, tinh tế và khả năng ăn nói ngọt ngào khiến người vợ không dễ gì phát hiện ra thói quen thích "tay vịn” của họ.
- Còn chần chừ gì nữa, những con giáp này hãy LÊN XE HOA trong năm Tân Sửu, hạnh phúc vẹn tròn sẽ ghé thăm
- Chọn vợ, hãy xem phụ nữ nào có nét tướng này, trời sinh là ‘mệnh phụ phu nhân’, một đời vinh hoa phú quý
Tuổi Dậu
Nam nhi tuổi Dậu thường đào hoa và lãng mạn. Họ sống thiên về hình thức, ưa vẻ bề ngoài nên rất chưng diện và có gu ăn mặc riêng. Vì thế con giáp này thường thích những người phụ nữ có bề ngoài bắt mắt, sành điệu.
Chính vì yêu bằng mắt, nên con trai tuổi Dậu không quá nặng về mặt tính tình của phụ nữ. Tình yêu của họ vì vậy dễ đến dễ đi, không được lâu bền. Trái tim của con giáp này cũng rất dễ lay động. Nên dẫu đang yêu bạn thắm thiết thì họ cũng khó kìm được lòng mình trước "tay vịn" nào đó.
Yêu con giáp này, bạn nên kiên trì, nhẫn nại và phải thực sự hiểu họ thì chắc chắn họ sẽ dần thay đổi mà thôi.
Tuổi Dần
Chàng trai tuổi Dần mạnh mẽ và nghị lực nhưng lại có tính tham lam. Nếu bạn thấy con giáp này từng một lúc “bắt cá hai tay“ thì cũng không có gì đặc biệt nhé.
Ngoài ra, đàn ông tuổi Dần lại luôn có sức hút đặc biệt với người khác giới nên càng khiến họ khó giữ mình hơn. Nếu cô gái nào thấy mình đủ bản lĩnh và lý trí để ngự trị được con giáp này thì hãy nắm chặt lấy họ, bởi họ có rất nhiều điều thú vị mà không phải con giáp nào cũng có.
Tuổi Tý
Đàn ông tuổi Tý lanh lợi, thông minh và là con giáp may mắn theo tử vi Tân Sửu 2021. Họ là người của công việc và xã hội.
Người tuổi Tý luôn có xu hướng muốn phát triển các mối quan hệ dẫn đến họ khá quảng giao, bạn bè vô khối. Tuy nhiên, tất cả với anh ta, phần lớn chỉ là xã giao vì một mục đích nào đó mà thôi. Sở hữu con giáp này, người phụ nữ cần khôn khéo và tinh tế thì tất cả vô cùng tốt đẹp.
Tuổi Thân
Ngay khi đã có "ý trung nhân" thì con giáp này vẫn không kìm được ham muốn tìm kiếm thêm những mối quan hệ mới. Họ không phải là người chung thủy, sắt son, nên nếu trót yêu những con giáp này, phụ nữ đừng nên quá tin tưởng họ.
Người tuổi Thân lại quá khéo léo và tinh tế với phụ nữ, được nhiều phụ nữ quan tâm để ý, nên cơ hội để bộc lộ tính trăng hoa của họ lại nhiều hơn.
Tuy nhiên, về cuối đời, con giáp này lại khá chung thủy và mặn mà nên chị em có thể hoàn toàn yên tâm nhé.
(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.