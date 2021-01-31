Con giáp này nổi tiếng ngại việc nhà, lười biếng, sợ động tay động chân, thích được vợ "cơm bưng nước rót", hầu hạ phục dịch. Nếu bắt buộc phải làm việc nhà giúp vợ thì họ xem như cực hình vậy.

Tuy nhiên bản tính của người tuổi Hợi thật thà, chân chất, không lươn lẹo, giả dối. Vì vậy, người phụ nữ nào yêu con giáp này cần khéo léo, khôn ngoan một chút là có thể điều khiển được họ. Gặp đúng "cao nhân", họ cũng có thể thay đổi bản thân theo hướng tích cực.

Đây là một con giáp may mắn. Đàn ông tuổi Mùi ham chơi, thích hưởng thụ nên đương nhiên họ không thích phải làm việc vất vả rồi. Đặc biệt việc nhà lắt nhắt, vụn vặt, cần tỉ mỉ và khéo léo càng khiến cho họ thấy chán nản và nhanh chóng bỏ dở.

Tuy nhiên, chàng trai tuổi Mùi có khả năng ăn nói khéo léo, khiến “kiến trong lỗ cũng bò ra”, nên vợ của họ, mặc dù phải làm việc vất vả nhưng hoàn toàn vui vẻ và tự nguyện.

Đàn ông tuổi Tý quảng giao, nhanh nhẹn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Con giáp này quảng giao, thích công việc ngoài xã hội, vì vậy họ thường đùn đẩy công việc cho nửa kia của mình. Họ xem như vậy là đương nhiên và đáng buồn bởi suy nghĩ này với họ là cố hữu và khó thay đổi.

Con giáp tuổi Tý tài giỏi, năng động và nhanh nhẹn. Từ trung vận trở đi, họ đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, công thành danh toại. Vì vậy, dù họ có lười việc nhà một chút nhưng người phụ nữ của họ không vì vậy mà ca thán, than phiền.

Tuổi Ngọ ăn nói hào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này thích ngao du thiên hạ, du lịch đó đây, lên rừng xuống biển, vì vậy làm sao họ thích làm việc nhiều nhà được đây?!

Chàng trai tuổi Ngọ thường ăn nói hào hoa, nhiều khi tâng bốc, thổi phồng một thành mười. Chiến thuật của họ là "mồm miệng đỡ tay chân" nên chị em để ý nhé, cần tỉnh táo để không phải làm osin trường kỳ cho họ.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.