Theo quan niệm của người xưa, người xông nhà đầu năm sẽ là người mang tài lộc và vận may đến cho gia đình bạn. Do đó, chọn người xông nhà Tết Tân Sửu này bạn cần hết sức lưu ý để có một năm bình an, may mắn.