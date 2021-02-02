Phụ nữ TÌM CHỒNG nên có 5 NÉT TƯỚNG này, trốn cũng không thoát được giàu sang, phú quý

Tâm linh - Tử vi 02/02/2021 09:59

Nếu người đàn ông của bạn sở hữu 5 nét tướng giàu sang này thì chúc mừng bạn, bởi ông trời đã định sẵn cho bạn một cuộc sống sung túc hơn vạn người, lúc nào cũng ấm êm, vinh hoa phú quý.

Vầng trán cao

Vầng trán cao của người đàn ông là sự báo hiệu của quyền lực và tài lộc. Họ là những người vô cùng thông minh, công việc khó mấy cũng giải quyết nhanh gọn. Chưa kể, họ còn phong độ, tài trí hơn người, nên đường công danh tấn tới, nhanh chóng được thăng quan tiến chức đến vị trí cao, đứng trên nhiều người.

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Đàn ông có vầng trán cao thường có quyền lực trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có vầng trán cao còn có khả năng thu phục người khác, tập hợp được những người tài giỏi trợ giúp cho mình, vì vậy tiền bạc đến với họ chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Sống mũi cao, hai cánh mũi dày

Đa phần những người đàn ông sở hữu sống mũi cao, phần cánh mũi dày dặn nhiều thịt đều là những người giàu sang phú quý. Họ không phải quá vất vả bươn chải kiếm tiền, mà tiền bạc sẽ tự nhiên đến với họ. Ngoài 35 tuổi, vận may liên tục đến với những người đàn ông này.

Trong công ty, họ sẽ được thăng chức cao, trong nhà thì tiền lộc như nước, vợ con hưởng một đời sung sướng, an nhàn.

Dái tai dày và dài

Người đàn ông có nét tướng giàu sang này sinh ra đã ở vạch đích, chắc chắn gia đình anh ta không phải dạng vừa, đích thị nhà cao cửa rộng, của hồi môn để lại cho con cháu không phải là ít.

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Phụ nữ nên chọn chồng có sống mũi cao, cánh mũi dày - Ảnh minh họa: Internet

Anh ta vừa có tiền của cha mẹ để lại, vừa được hưởng lộc phúc tổ tiên nên cuộc sống ung dung, tiền nhiều vô tận, vinh hoa phú quý hưởng mấy đời không hết, trong nhà lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ.

Phụ nữ may mắn mới lấy được chồng có phúc tướng này. Nhờ tài lộc của chồng, họ cũng dễ dàng ăn nên làm ra, nếu kinh doanh thì công việc phát đạt, nếu theo đường công danh thì thành công quyền cao chức trọng.

Gò má nhô cao

Gò má cao nhưng cần đầy đặn, không nên nhọn hoắt. Người đàn ông sở hữu quý tướng này cho thấy sự nghiệp và vận mệnh vô cùng thịnh vượng, tiền bạc chật két.

Phụ nữ TÌM CHỒNG nên có 5 NÉT TƯỚNG này, trốn cũng không thoát được giàu sang, phú quý - Ảnh 3
Đàn ông có tai to, dài thường là những người có quyền lực lớn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có gò má cao cũng thể hiện sự uy nghi, bản lĩnh, quyền lực ngút trời của anh ta. Khi còn trẻ, họ có thể gặp trắc trở nhưng từ 35 tuổi trở đi, mọi việc vô cùng thuận lợi với họ.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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