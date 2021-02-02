Không để tình yêu ‘biến thể’ như virus gây Covid-19, tôi giữ chặt người yêu bằng những cách đơn giản sau

Mỗi sáng thức dậy, ai đó nhận được lời nhắn gửi từ một nửa yêu thương của mình sẽ có cảm giác vô cùng hưng phấn và vui vẻ, ví như: “Hôm qua em (anh) ngủ ngon không?”, “Trong giấc mơ của em (anh) có anh (em) không vậy?”, “Cô bé, chúc em một buổi sáng nhiều niềm vui”…

Với những cặp đôi phải xa nhau do hoàn cảnh cách ly vì dịch bệnh, thì những lời nhắn đơn giản ấy giống như mật ngọt, đánh thức tình yêu của hai người. Các bạn nhớ đừng quên điều này nhé.

Bạn đừng bao giờ giấu người yêu điều gì quá lâu trong lòng, bởi khi bạn nói ra thì những nghĩ suy, vướng mắc ấy mới tìm được hướng giải quyết.

Còn nếu không, nỗi băn khoăn, lo lắng sẽ dồn tụ trong người, biến bạn thành con người bực bội cáu gắt và không sớm thì muộn, cơn bão lòng ấy sẽ bùng phát và để lại hậu quả nghiêm trọng.

Vì vậy bạn hãy thoải mái chia sẻ những suy nghĩ của mình với đối phương. Đó cũng là cách tốt nhất để hai người cùng học cách vượt qua thử thách, để từ đó yêu thương và hiểu nhau hơn.

Hãy lãng mạn nhiều nhất có thể - Ảnh minh họa: Internet

3. Hãy lãng mạn

Nếu hai người đang cùng cách ly ở nhà thì hãy tạo cho nhau một không gian thật lãng mạn. Có thể hẹn hò ở ban công, có thể cùng nghe nhạc, cùng học nhảy, cùng nấu một buổi tối thịnh soạn.

Các bạn đừng quên dành thời gian để khám phá nhau nhiều hơn, đặc biệt với vấn đề “chuyện ấy”, đây cũng là khoảng thời gian để các bạn có nhiều trải nghiệm mới.

4. Giao tiếp nhiều hơn

Thông qua mạng xã hội, bạn sẽ giao tiếp dễ dàng với mọi người. Do không được gặp nhau bên ngoài nên hình thức giao tiếp trực tuyến này là cách để bạn tìm hiểu về thế giới bên ngoài, giải tỏa tâm lý qua đó cân bằng trạng thái của cảm xúc.

Chia sẻ buồn vui với nhau cũng là cách để các cặp đôi nuôi dưỡng tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Qua đó, bạn sẽ thấy yêu đời. Và đương nhiên chuyện tình yêu mùa dịch của bạn cũng vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều.

Các bạn hãy thử nhé.